قبل أيام من إطلاقه.. "سوني" تنشر مقاطع تشويقية لهاتف "Xperia Mark III" (فيديو)

تستعد شركة سوني اليابانية لإزاحة الستار عن أحدث هواتف Xperia في 14 أبريل، وقد أثارت العملاق الياباني ضجة يوم الأربعاء من خلال اثنين من مقاطع الفيديو التشويقية، بحسب موقع ”غيسمارينا“.

ونشرت شركة سوني مقاطع فيديو تشويقية لهاتف سوني المرتقب Xperia Mark III استعدادًا للإعلان الرسمي في 14 أبريل.

ويستعد العملاق الياباني لعقد حدث رسمي في 14 أبريل الجاري للإعلان عن إصدار جديد من هواتف Xperia، ونشرت سوني مقاطع فيديو تشويقية ألمحت من خلالها إلى تقنية الصوتيات والكاميرا في الإصدار المرتقب.

ويؤكد الفيديو التشويقي الأول خطط سوني لإطلاق هاتف Xperia Mark III، المتوقع أن يكون نجم الحدث الأسبوع المقبل.

كما يسلط الضوء على مجموعة من منتجات الشركة من السماعات والمكبرات الصوتية والكاميرات وغيرها من الأجهزة.

ويركز مقطع الفيديو أيضًا على الإعدادات الثلاثية للكاميرا الخلفية في هاتف Xperia Mark III، والتي تتضمن عدسات periscope وفقًا للتسريبات التي جاءت حتى الآن.

ويستعرض مقطع الفيديو الثاني الإصدارات السابقة من هواتف Xperia Pro وXperia 1 II والتقنيات التي قدمت من الشركة في الهواتف والألعاب بشكل خاص.