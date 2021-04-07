الكشف عن تصميم هاتف الألعاب Lenovo Legion 2 Pro"‎"

تستعد شركة ”لينوفو“ للكشف عن أحدث إصداراتها من الهواتف المخصصة للألعاب Lenovo Legion 2 Pro في حدث رسمي يجري غدا الخميس، بحسب موقع ”غيسمارينا“.

وظهر هاتف Legion 2 Pro المرتقب في أحدث الصور الحية على شبكة الإنترنت، كاشفا المزيد من التفاصيل، حيث ينطلق هذا الإصدار ببطارية 5500 مللي أمبير، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 90 واط.

كما يأتي هاتف Legion 2 Pro بتصميم للكاميرا الأمامية على غرار الإصدار السابق من سلسلة Legion الذي جاء بكاميرا أمامية منبثقة بدقة 44 ميغابيكسل.

ووفقا للصور الجديدة، تتوسط الكاميرا الخلفية الإصدار الجديد بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميغابيكسل، ودعم تسجيل فيديو بدقة K 4 عند 120 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بدقة K 8 عند 30 إطار لكل ثانية.

كما تقدم ”لينوفو“ الهاتف بشاشة AMOLED بحجم 6.92 إنش، ومعدل تحديث مرتفع يصل إلى 144 هيرتز ومعدل لمس بسرعة 720 هرتز.

كما يعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 888 مع ذاكرة عشوائية 16 غيغابايت رام، وسعة تخزين 512 غيغابايت، وبطارية بقدرة 5500 مللي أمبير، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 90 واط.

وكشفت أحدث التسريبات، أن هاتف Legion 2 Pro سيأتي بمروحة فعلية مدمجة في الجهة الخلفية من الهاتف، كما يضم الهاتف منفذ USB-C في الإطار الجانبي للهاتف إلى جانب زر التحكم في مستوى الصوتيات.

وظهر الهاتف في الصور الحية باللون الأبيض، لذا سيكون من بين خيارات الألوان المطروحة للبيع، كما تكشف الصور عن إعدادات مزدوجة للكاميرا الخلفية مع فلاش LED مزدوج.

ووفقا للإعلان التشويقي للشركة، فقد أكدت أن هاتف Legion 2 Pro هو أول الهواتف الذكية التي تنطلق بنظام تبريد يضم مروحتي turbo مزدوجتين مع تقنية التبريد السائل، مع نظام لتشتيت الحرارة، حيث يمكن لنظام التبريد الثلاثي أن يدعم تبريد الهاتف بكفاءة أثناء الاستخدام المكثف في الألعاب.

كما يظهر شعار Legion في الجهة الخلفية، مع شاشة بتصميم مسطح.