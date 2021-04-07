هل يتفوق هاتف "Xiaomi Mi 11 Ultra" على "iPhone 12 Pro Max"؟

قبل أيام طرحت شركة الهواتف الصينية العملاقة شاومي هاتف ”Mi 11 Ultra“ وهو الأقوى في سلسلة ”Mi 11“ وليس فقط السلسلة فهو بالفعل أيقونة شاومي حتى الآن.

ولكن، هل يعنى ذلك أنه قادر على منافسه عملاق الهواتف الأمريكية أبل؟، سنحاول أن ندعك تكتشف هذا من خلال هذه المقارنة بين ”iPhone 12 Pro Max“ و ”Xiaomi Mi 11 Ultra“.

التصميم

يتميز تصميم هاتف ”iPhone 12 Pro Max“ بأنه أكثر جاذبية من ”Xiaomi Mi 11 Ultra“ كونه يأتي بجسم أنحف وأخف وزنا، فضلا عن استخدامه مواد رائعة حقا.

وتم تصميم هاتف ”iPhone 12 Pro Max“ بغطاء خلفي من السيراميك وإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، ويوفر مقاومة أفضل للماء مع شهادة ”IP68“ ما يجعله مقاوما للماء حتى عمق 6 أمتار.

بينما يأتي هاتف ”Xiaomi Mi 11 Ultra“ بوحدة كاميرا أنيقة للغاية، ولكن اللوحة الأمامية بالتأكيد أكثر إثارة للإعجاب بحوافها المنحنية، ونسبة الشاشة إلى الهيكل الأعلى، والتصميم المثقوب.

الشاشة

ووفقا لورقة المواصفات، يبدو ”Xiaomi Mi 11 Ultra“ أكثر إثارة للاهتمام عندما يتعلق الأمر بالشاشة، حيث يأتي الهاتف بشاشة ”AMOLED“ تعرض ما يصل إلى مليار لون، مع معدل تحديث 120 هرتز، وشهادة ”HDR10 +“ وتقنية ”Dolby Vision“ وسطوع عال بشكل لا يصدق (حتى 1700 شمعة)، بالإضافة إلى جودة عرض ”Quad HD +“ عالية الدقة.

ويأتي هاتف ”Xiaomi Mi 11 Ultra“ أيضا مع شاشة ثانوية موضوعة على اللوحة الخلفية، بالقرب من الكاميرات، ويمكن استخدام الشاشة الثانوية لمشاهدة الإشعارات والتقاط صور سيلفي بالكاميرات الخلفية أيضا.

المعالج

يتم تشغيل ”Xiaomi Mi 11 Ultra“ بواسطة أفضل معالج على الإطلاق وهو ”Snapdragon 888“ المقترن بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 12 غيغابايت وما يصل إلى 512 غيغابايت من سعة التخزين الأصلية.

بينما يتم تشغيل هاتف ”iPhone 12 Pro Max“ بواسطة معالج ”Apple A14 Bionic“ والتحسين الرائع مع نظام التشغيل ”iOS“ الذي يدعم الهاتف بسرعات مذهلة.

الكاميرا

يمكن القول هنا، إن هاتف أداء الكاميرا لدى ”Xiaomi Mi 11 Ultra“ هو الأفضل، كونه يوفر أفضل جودة للصور، فهو يعد أفضل هاتف مزود بكاميرا في السوق، ويحتوي على كاميرا رئيسة بدقة 50 ميغابكسل وزوج من مستشعرات بدقة 48 ميغابكسل: أحدهما عبارة عن كاميرا منظار مع ”OIS“ وزوم بصري ”5x“ والآخر عبارة عن مستشعر واسع للغاية.

يلتقط الهاتف صورا مذهلة في كل حالة ويسجل مقاطع فيديو بدقة تصل إلى ”8K“، وفي الوقت نفسه، تظل كاميرا هاتف ”iPhone 12 Pro Max“ ضمن أفضل الهواتف الموجودة حاليا.

البطارية

يعد ”Xiaomi Mi 11 Ultra“ ملكًا لعمر البطارية، كونه يأتي مزودا ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، ولهذا لا توجد وسيلة لـ ”iPhone 12 Pro Max“ للمنافسة.

علاوة على ذلك، يوفر ”Xiaomi Mi 11 Ultra“ سرعات شحن أسرع بقدرة 67 واط لكل من الشحن السلكي واللاسلكي، وبفضل التحسين الرائع للبرامج، تدوم بطارية ”iPhone 12 Pro Max“ أيضا لفترة طويلة، ولكن ليس مثل ”Mi 11 Ultra“.

السعر

يبدأ سعر ”Xiaomi Mi 11 Ultra“ من 1200 يورو / 1425 دولارا في السوق العالمية، في حين أن سعر ”iPhone 12 Pro Max“ يزيد قليلا عن 1200 يورو / 1450 دولارا.

من حيث الابتكارات والمواصفات، يعد ”Xiaomi Mi 11 Ultra“ خيارا أكثر إثارة للاهتمام، لكن iPhone يظل هاتفا رائعا لكثير من المستخدمين و iOS يمثل قيمة مضافة مهمة.