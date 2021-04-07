"سامسونغ" تزود "Galaxy Z Fold 3" بمزايا متقدمة

كشفت تقارير تقنية أن شركة ”سامسونغ“ الكورية ستزود هاتف ”Galaxy Z Fold 3“ المقبل بمميزات جديدة متقدمة.

وبحسب أحدث التقارير، قد يحتوي الجهاز على شاشة خارجية صغيرة مذهلة أصغر بكثير من الموجودة في الإصدار السابق.

ونظرا لأن جهاز ”Fold 2“ يحتوي على شاشة خارجية مقاس 6.23 بوصة، فمن المتوقع أن يزيد حجم شاشة ”Fold 3“ الداخلية من 7.6 إلى 7.7، لذا فإنه من المنطقي أنه يكون قادرا على احتواء شاشة خارجية أكبر قليلا أيضا.

وبالرغم من أن حجم الشاشة الخارجية سيكون أصغر من الحجم الموجود في ”Galaxy Z Fold 2″، إلا أنه من المتوقع أن يحتفظ بنفس نسبة العرض إلى الارتفاع 25: 9 ودقة ”2260 × 816“.

ولا توجد أي معلومات حول معدل تحديث الشاشة، إلا أن التسريبات السابقة أشارت إلى أنه من المرجح أن تأتي كلا الشاشتين في ”Galaxy Z Fold 3“ بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ومن المتوقع أن تقدم الشركة هاتفي ”Galaxy Z Fold 3“ و ”Galaxy Z Flip 2“ في حدث ”Unpacked“ في الربع الثالث من عام 2021، وسيتم تشغيل كلا الهاتفين بواسطة مجموعة شرائح ”Snapdragon 888“.

وتردد -أيضا- أن ”Galaxy Z Fold 3“ سيدعم قلم ”S Pen“ على غرار ”Galaxy S21 Ultra“ مع ميزة مقاومة الماء بالرغم من أنه قد لا يحتوي على تصنيف ”IP“.

ويشهد ”Galaxy Z Fold 3“ منافسة شرسة في عدد قليل من الأسواق ويتوافر ”Mi Mix Fold“ الذي تم إطلاقه أخيرا من شاومي في الصين فقط حاليا، إلا أن الشركة قد تطلقه في عدد قليل من الأسواق الأخرى في وقت لاحق من هذا العام، ومن المرجح -أيضا- أن تكشف شركتا ”أوبو“ و“فيفو“ عن أول هواتفهما القابلة للطي هذا العام.