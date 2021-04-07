الكشف عن مواصفات هاتف "vivo X70 Pro Plus" (صور)

يبدو أن شركة ”فيفو“ قد بدأت العمل على سلسلة جديدة من هواتف ”فيفو إكس“، حيث أظهر تسريب جديد أول لمحة عن مواصفات هاتف ”فيفو إكس 70 برو بلس “ (vivo X70 Pro Plus).

وتخطط ”فيفو“ لتزويد هاتف ”فيفو إكس 70 برو بلس“ بتصميم مميز وقدرات قوية وحديثة، إذ تشير التسريبات إلى أنه سيحصل على بطارية رائعة ونظام كاميرا قوي.

ووفقا لموقع ”جيه إس مارينا“، سيحصل ”فيفو إكس 70 برو بلس“ على شاشة ”Super AMOLED“ بقياس 6.7 بوصة وبدقة تبلغ 2K.

وبحسب التسريبات سيتميز الهاتف بزجاج حماية من كورنينغ غلاس 6، وبمعيار مقاومة الماء والغبار ”IP68“.

ومن المتوقع أن يأتي مدعوما بمعالج ”Snapdragon 888“ القوي، وبطارية سعتها 4500 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 66 واط.

وبالنسبة للكاميرا، تشير التسريبات إلى أن ”فيفو إكس 70 برو بلس“ سيأتي بمستشعر أقوى من سلفه ”فيفو إكس 60 برو بلس“ الذي تميز بدقة 50 ميغابكسل.

ويتوقع الخبراء أن يتميز فيفو إكس 70 برو بلس بذاكرة عشوائية (RAM) جبارة 12 / 16 غيغابايت، وسعة تخزين 256 /512 غيغابايت.

كما سيدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس ”5G“، ويوفر دعم التخزين الخارجي الضخم الذي يصل إلى 1 تيرابايت من خلال كارت الميموري ”MicroSD“.