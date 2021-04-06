أوبو تكشف رسمياً عن هاتفي Oppo A74 5G و Oppo A74

كشفت شركة الهواتف الصينية العملاقة أوبو الاثنين عن هاتفين جديدين وهما Oppo A74 (4G)، الذي ظهر رسمياً في متجرين في الفلبين، وعلى موقع الشركة الرسمي في كمبوديا، بينما ظهر الهاتف الثاني وهو Oppo A74 5G في تايلاند.

مواصفات هاتف Oppo A74 (4G)

يحتوي هاتف A74 4G على شاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة بدقة 1080 بكسل +، معدل التحديث يبلغ 60 هرتز، لكن الهاتف به وضع ألعاب يعزز معدل أخذ العينات باللمس من 135 هرتز إلى 180 هرتز.

فيما يتعلق بجودة الصورة، تحصل على تغطية ألوان بنسبة 100٪ مع نظام الألوان sRGB و 92٪ تقنية DCI-P3، كما يأتي الهاتف مزوداً بقارئ بصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

وسيعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 662 ، ويأتي مزوداَ بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 غيغابايت وذاكرة تخزين 128 غيغابايت، كما سيعمل الهاتف بواسطة نظام التشغيل ColorOS 11.1 (Android 11) خارج الصندوق.

يحتوي هاتف Oppo A74 4G على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 33 واط، ووفقاً لملصق تم تسريبه منذ بضعة أيام أنه تم الوصول إلى 54٪ من الشحن في غضون 30 دقيقة، بينما يستغرق الشحن الكامل 72 دقيقة. وسيظل يعمل الهاتف جيدًا لما يقرب من 18 ساعة مع تشغيل مقاطع فيديو علي منصة يوتيوب أو حوالي 10 ساعات من اللعب.

كما يأتي هاتف A74 4G على منفذ USB-C (USB 2.0) بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

وبالنسبة للكاميرا، تحتوي الكاميرا الرئيسية في طراز 4G على مستشعر بدقة 48 ميغابكسل. ومستشعر بدقة 2 ميغابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، وكاميرا السيلفي الأمامية بدقة 16 ميغابكسل. يمكنه تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية لكل من الكاميرات الأمامية والخلفية.

السعر والألوان

يبلغ سعر هاتف Oppo A74 4G 12000 بيزو فلبيني (255 دولارًا / 210 يورو) علي أن يبدأ الشحن في غضون 7 أيام، على موقعي Shopee و Lazada ، ويتوفر هاتف A74 4G في خيارين للألوان، وهما الأسود والأزرق.

مواصفات هاتف Oppo A74 5G

يعمل هاتف Oppo A74 5G بواسطة معالج Snapdragon 480 الجديدة (8 نانومتر)، مع نفس تكوين الذاكرة 6/128 غيغابايت، يوفر اتصالG 5 سرعات تنزيل تصل إلى 2.1 غيغابت في الثانية.

يحتوى هاتف A74 5G على شاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة بدقة 1080 بكسل +، هناك تغيير آخر عن متغير 4G، هو أن الشاشة تعمل بسرعة 90 هرتز مع معدل أخذ عينات باللمس يبلغ 180 هرتز، أيضًا، يدعي هذا النموذج تغطية أولون بنسبة 100٪ DCI-P3، بينما يأتي الهاتف مزوداً بقارئ بصمات الأصابع في الجانب.

وبالنسبة للكاميرا، يضم إصدار 5G من الهاتف مستشعر رئيسي مستشعر بدقة 48 ميغابكسل، ومستشعر بدقة 2 ميغابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، وكاميرا السيلفي الأمامية بدقة 16 ميغابكسل، يمكنه تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية لكل من الكاميرات الأمامية والخلفية.

بينما يأتي هاتف Oppo A74 5G بمستشعر إضافي بدقة 8 ميغابيكسل بزوايا عرض واسعة، مع بطارية بقدرة 5000 مللي أمبير، وتقنية الشحن السريع بقدرة 18واط.

السعر

يتوفر هاتف Oppo A74 5G مقابل 285 دولارًا، في تايلاند عبر موقعى Shopee و Lazada