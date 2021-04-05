"سامسونغ" تكشف رسمياً عن هاتفي "Galaxy F02s" و "Galaxy F12"

أزاحت شركة الهواتف الكورية الجنوبية ”سامسونغ“ الستار، اليوم الإثنين، عن هاتفي ”Galaxy F02s“ و ”Galaxy F12″، في السوق الهندية بأسعار معقولة.

ووفق موقع ”سام موبايل“، يعد هاتف ”Galaxy F02s“ نسخة معدلة من ”Galaxy M02s“، في حين أن ”Galaxy F12“ هو ذاته ”Galaxy M12″، الذي أعيدت تسميته بعد أن تم إطلاقه في الهند قبل أيام قليلة.

”Galaxy F12”

يأتي هاتف ”Galaxy F12“ بشاشة مقاس 6.5 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ويحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميغابكسل.

سيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج ”Exynos 850″، ويأتي مدعوماً بذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت أو 128 غيغابايت القابلة للتوسيع.

كما يأتي الهاتف بإعداد رباعي الكاميرات، الرئيسة بدقة 48 ميغابيكسل، جنبًا إلى جنب مع كاميرا 5 ميغابكسل فائقة السعة، ومستشعر بدقة 2 ميغابكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، ويمكنه تسجيل مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل 30 إطارًا في الثانية من الكاميرات الأمامية والخلفية.

أيضا، يأتي هاتف ”Galaxy F12“ مزوداً بقارئ بصمات الأصابع المثبت على الجانب ونظام تحديد المواقع العالمي وفتحة بطاقة ”SIM“ المزدوجة و“Wi-Fi b/g/n“ و“Bluetooth 5.0″، ومنفذ ”USB“ من النوع ”C“ ومقبس سماعة الرأس، ويحتوي الهاتف ذو التكلفة المعقولة على بطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 15 واط.

السعر والألوان

يبدأ سعر هاتف ”Galaxy F12″، المزود بذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 غيغابايت وسعة تخزين تبلغ 64 غيغابايت، من 10999 روبية هندية (150 دولارًا)، بينما يصل طراز 4/128 غيغابايت إلى 11999 روبية هندية (163 دولارًا) ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان: الأسود والأخضر والأزرق.

”Galaxy F02s”

يتميز هاتف ”Galaxy F02s“ بشاشة ”IPS LCD Infinity-V“ مقاس 6.5 بوصة بدقة HD + وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميغابكسل.

ويحتوي الهاتف على إعداد ثلاثي الكاميرا، تأتي الرئيسية بدقة 13 ميغابكسل، ومستشعر 2 ميغابيكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميغابكسل.

وسيتم تشغيل هاتف ”Galaxy F02s“ بواسطة معالج ”Snapdragon 450″، ويعد الخيار الأفضل لدى شركة سامسونغ، كما سيعمل الهاتف الجديد بنظام ”Android 10“ مع واجهة ”One UI 2“ خارج الصندوق.

ويأتي الهاتف مزودًا بذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت أو 4 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت أو 64 غيغابايت وفتحة بطاقة ”microSD“ للتوسيع.

ويحتوي الهاتف أيضاً على فتحة بطاقة ”SIM“ مزدوجة، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وشبكة ”Wi-Fi b/g/n“، ومنفذ ”USB“ من النوع ”C“، ومقبس سماعة رأس، وبطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 15 واط.

السعر والألوان

يبدأ سعر ”Galaxy F02s“، مع خيار 3 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين 32 غيغابايت، من 8999 روبية هندية ما يُعادل (123 دولارًا).

بينما يصل طراز 4/64 غيغابايت إلى 9999 روبية هندية (136 دولارًا)، ويتوفر هاتف Galaxy F02s بثلاثة ألوان ماسية، هي: الأسود والأزرق والأبيض.

وسيتوفر كلا الهاتفين الذكيين اعتبارًا من 9 نيسان/أبريل الجاري عبر موقع ”Flipkart“، متجر سامسونغ عبر الإنترنت، ومتاجر البيع بالتجزئة.