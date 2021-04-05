"ريلمي" تضيف هاتفا يدعم شبكات الجيل الخامس إلى سلسلة Realme 8

كشفت شركة ريلمي أنها تعمل على إضافة هاتف يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس إلى السلسلة، وذلك بعد أيام من إطلاق سلسلة هواتف ريلمي – Realme 8.

وأكدت الشركة عبر حسابها في الهند، في رد على سؤال أحد المتابعين حول إمكانية إصدار ”ريلمي“ لهواتف تدعم شبكات الجيل الخامس في السلسلة، بأنها تعمل حاليا بالفعل على هواتف 5G.

ووفقا لموقع ”جادجيتس“، سبق وصرح المدير التنفيذي لريلمي، في مارس، بأن سلسلة ريلمي 8 ستحتوي على هواتف جديدة تدعم شبكات الجيل الخامس، وقال إن الهاتف الأول سوف يكون هاتف Realme 8 5G، بالإضافة إلى هاتف ريلمي – Realme 8i.

وتشير التوقعات إلى أن ”ريلمي“ ستطلق قريبا نسختين جديدتين من سلسلة ريلمي، وهما ريلمي 8 5G وريلمي 8 برو 5G.

يذكر أن هاتف ريلمي 8 أتى بشاشة Super AMOLED مقاس 6.4 بوصة بدقة +FHD ودقة 2400×1080 بكسل، ومعالج MediaTek Helio G95 ومعالج رسوميات ARM Mali-G76، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) 4/6/8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

كما تميز الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسة، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وأخرى بدقة 8 ميجابكسل، وعدستا ماكر وعمق بدقة 2 ميجابكسل.