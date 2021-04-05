سامسونغ تطلق إصدارات جديدة من "Galaxy Tab S7" و"Galaxy Tab S7 +"

طرحت شركة ”سامسونغ“ الكورية، إصدارات جديدة من جهازي ”Galaxy Tab S7“ و ”Galaxy Tab S7 +“ سيتم إطلاقها قريبًا في كوريا الجنوبية.

وتتوفر سلسلة ”Galaxy Tab S7“ بأربعة ألوان، هي: الأسود، والبرونزي، والأزرق، والسيلفر، مع لون جديد سيصدر في كوريا الجنوبية، اعتبارًا من 8 أبريل/ نيسان الجاري.

ويتوفر جهاز ”Galaxy Tab S7“ بتكوين ذاكرة جديد، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 512 جيجابايت.

ويبلغ سعر الإصدار الجديد بلون ”Mystic Navy“ حوالي 930 دولارًا أمريكيًا لمتغير ”Wi-Fi“ فقط، وسعر 1.019 دولارًا لمتغير ”LTE“.

ويبلغ سعر Galaxy Tab S7 +“ (Mystic Navy)“ حوالي 1.329 دولارًا لمتغير الجيل الخامس، وحوالي 1.240 دولارًا لمتغير ”LTE“ وحوالي 1149 دولارًا لمتغير ”Wi-Fi“ فقط.

ويمكن شراء الإصدارات الجديدة من خلال متاجر ”Coupang“ و ”ELand“ و ”HiMart“ و ”WeMakePrice“ و ”Samsung Digital Plaza“ و ”Galaxy Campus Store“.

ويمكن لأولئك الذين يشترون الإصدارات الجديدة بحلول 31 مايو/ آيار المقبل، الحصول على غلاف أصلي وإصدار محدود من قلم ”Monami S Pen“ مجانًا.

كما يمكنهم -أيضًا- الحصول على خصم 50٪ عند شراء غطاء لوحة مفاتيح أصلي.

وتشمل المزايا الأخرى اشتراكًا لمدة 6 أشهر في ”YouTube Premium“ كما سيحصل أول 3000 مشترٍ للأجهزة اللوحية من موقع سامسونغ على الويب، أو متجر ”Galaxy Campus Store“ على حقيبة تحمل شعار ”أديداس“ وقسيمة شراء أحذية من خط ”Stan Smith“ الرياضي، وملصقات ديزني.