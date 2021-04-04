قبل يوم من الإطلاق.. الكشف عن مواصفات هاتفي Galaxy F02s و Galaxy F12

أكدت شركة الهواتف الكورية الجنوبية ”سامسونغ“، إطلاق هاتفين جديدين بتكلفة متوسطة في الهند غدا الاثنين.

ومن المتوقع، أن يكون الهاتفان الجديدان هما Galaxy F02s و Galaxy F12، وبالتالي، للحصول على تفاصيل حول هاتف F02s، يمكننا التحقق من مواصفات هاتف Galaxy M02s، كما يجب أن يكون هاتف Galaxy F12 مطابقا لهاتف Galaxy M12، بحسب موقع ”غيسمارينا“.

Galaxy F12

يحتوي هاتف Galaxy F12 على شاشة عرض PLS IPS مقاس 6.5 بوصة و HD + ومعدل تحديث 90 هرتز.

والهاتف يتميز بإعدادات كاميرا رباعية أنيقة، مع مستشعر ISOCELL GM2 بدقة 48 ميغابكسل من سامسونغ، ومستشعر بدقة 5 ميغابكسل بفتحة عدسات f/2.2، أيضا تتضمن الإعدادات مستشعر بدقة 2 ميغابكسل لعمق التصوير، وآخر macro بدقة 2 ميغابكسل وفتحة عدسات f/2.4.

كما يأتي الهاتف مزودا ببطارية بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، ويحتوى الهاتف على مقبس صوت مقاس 3.5 مم وقارئ بصمات أصابع مثبت على الجانب.

كما يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Exynos 850، أيضا يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 3 أو 4 أو 6 غيغا بايت رام، مع سعة تخزين 32 أو 64 أو 128 غيغا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر Micro SD حتى سعة 1 تيرابايت.

Galaxy F02s

يتميز هاتف Galaxy F02s بشاشة LCD بحجم 6.5 بوصة وجودة عرض HD Plus، مع نتوء للكاميرا الأمامية المميزة بدقة 5 ميغا بيكسل.

كما يعمل هاتف Galaxy F02s بواسطة معالج Snapdragon 450، مع ذاكرة عشوائية 3 أو 4 غيغابايت رام، وسعة تخزين 32 أو 64 غيغابايت، كما يدعم التخزين الخارجي حتى سعة 1 تيرابايت عبر فتحة microSD.

ومن المتوقع أن يكون هاتف Galaxy F02s بكاميرا خلفية بمستشعر رئيس بدقة 13 ميغابيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميغابيكسل لعمق التصوير ومستشعر macro بدقة 2 ميغابيكسل.

والهاتف سيأتي ببطارية 5000 مللي أمبير، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 15 واط، ومنفذ USB-C، بمدخل 3.5مم للسماعات.