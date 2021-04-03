"سوني" تعود للمنافسة بهاتف "Xperia 1 III".. وهذه مواصفاته

كشفت شركة ”سوني“ اليابانية عن موعد طرح هاتفها الجديد ”Xperia 1 III“، الذي يتضمن مزايا وقدرات هائلة تُعيد الشركة للمنافسة من جديد بعد فترة من الركود والمنتجات الضعيفة.

وأعلنت شركة سوني من خلال قناة ”Sony Xperia“ على موقع ”يوتيوب“ أن حدث ”Xperia“ القادم يعقد بتاريخ 14 من شهر نيسان/أبريل الجاري، وأكدت مصادر تقنية أن الحديث يدور عن الهاتف المنتظر.

وأشار إعلان سوني إلى أن هناك إعلانا عن منتج جديد يحدث في الساعة 4:30 بالتوقيت الأوروبي الصيفي، 10:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وبحسب التسريبات، سيأتي هاتف ”Xperia 1 III“ الرائد مع عدسة تكبير من نوع ”Periscope“ بقدرة 5x أو10x، ويتم تصنيع عدسة ”Periscope“ الخاصة داخليًا عبر قسم ”Cyber shot“ من سوني.

ويتميز الجهاز الرائد بعدسة كاميرا رئيسية ذات زاوية عريضة بدقة 64 ميغابكسل، مصحوبة بمستشعر بزاوية عريضة للغاية بدقة 12 ميغابكسل.

وسيضم الجهاز معالج ”Snapdragon 888“ من ”كوالكوم“ مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي بسعة 12/16 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256/512 غيغابايت.

وسيأتي الهاتف الجديد مع شاشة من نوع ”OLED“ بقياس 6.5 إنش وبدقة ”4K“ تدعم ”HDR“ وألوان 10 بت ومعدلات تحديث تصل إلى 120 هرتز، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9.