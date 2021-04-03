"شاومي" تطرح ميزة مراقبة التنفس أثناء النوم بجهاز "Mi Band 6"

زودت شركة ”شاومي“، متعقب اللياقة البدنية ”Xiaomi Mi Smart Band 6“ بميزة مراقبة جودة التنفس أثناء النوم، من خلال تطبيق ”Mi Fit“ مع تحديث جديد.

وكان عملاق التقنية الصيني قد أطلق في وقت سابق من هذا الأسبوع جهازه الذكي، مع مستشعر ”SpO2“ لقياس مستويات الأكسجين في الدم، وتحدث عن ميزة مراقبة جودة التنفس أثناء النوم أثناء الكشف عنه، لكن لم تبدأ الميزة فعليًا في العمل إلا من خلال التحديث الجديد اليوم.

ويعمل التحديث الجديد على تحسين تجربة المستخدم، وإصلاح الأخطاء التي واكبت الإطلاق، ويتاح تطبيق ”Mi Fit“ للأجهزة التي تعمل بنظامي تشغيل ”أندرويد“ و“آي أو إس“، ويسمح للمستخدمين بإدارة وتحديث أجهزتهم القابلة للارتداء.

وتحتوي ”Mi Smart Band 6“ على شاشة أموليد تعمل باللمس مقاس 1.56 بدقة 486 × 152 بكسل، وسطوع 450 شمعة في المتر المربع، وبطارية 125 مللي أمبير في الساعة توفر 14 يومًا من التحمل.

ويتميز الجهاز القابل للارتداء بمقاومة الماء ”5ATM“، ويدعم حوالي 30 وضعًا للتمرينات الرياضية، كما يأتي مزودًا بمستشعر معدل ضربات القلب، ويمكنه تتبع نوم حركة العين السريعة أيضًا.

ويبلغ سعر ”Mi Smart Band“ في أوروبا 45 يورو، ويكلف 230 يوانًا صينيًا (35 دولارًا / 30 يورو) في الصين، كما وفرت شاومي أيضًا تقنية ”NFC“ ”اتصال المدى القريب“، بسعر 280 يوانًا صينيًا (43 دولارًا / 35 يورو).