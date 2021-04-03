الكشف عن مواصفات مدهشة لهاتف الألعاب الجديد من أوبو Legion 2 Pro

كشفت تسريبات حديثة عن مواصفات مدهشة لهاتف الألعاب القادم من شركة لينوفو، والمسمى ليغن 2 برو –Legion 2 Pro، والذي يتميز بمعالج سناب دراجون 888 و16 غيغا رام.

ظهر الهاتف على منصة تقييم الأداء ”ماستر لو“، وتمكن من إحراز 962155 نقطة، وكشفت المنصة عن بعض مواصفاته قبل موعد الإعلان المرتقب.

وفقا لموقع ”جي إس مارينا“، سيأتي مزودا بشاشة من سامسونغ من مادة E4، وهي جيل جديد من المواد المستخدمة من قِبل شركة سامسونغ في صناعة شاشات oled، وهي نفس المادة التي صُنعت منها شاشة هاتف شاومي مي 11.

وتأتي الشاشة التي تعد بأداء متميز بقياس 6.92 بوصة، بمعدل تحديث يصل إلى 144 هيرتز، ودون ثقوب، كما أن الجهاز مزود بمروحة مزدوجة، الأمر الذي يوحي بأن Legion 2 Pro سيقدم تجربة ممتازة في الألعاب.

وكشفت التسريبات أن Legion 2 Pro سيكون مدعوما بمعالج سناب دراجون 888 الرائد مدعوما بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 16 غيغابايت.

ولتقديم تجربة أفضل يدعم الهاتف الشحن السريع بقدرة 110 واط من خلال منافذ USB-C المزدوجة، وسيأتي أيضا بنظام تبريد توربو مزدوج لخفض الحرارة.