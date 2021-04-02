لمعرفة بيانات وحالة أي جهاز.. تعرف على "الأكواد" السرية لهواتف سامسونغ

قد نحتار في استخدام بعض الوظائف في الهاتف أو الوصول إلى بعض المعلومات المهمة، مثل بيانات الجهاز أو خصائصه إذا لم نتمكن من الوصول إلى الإنترنت للبحث عن طريقة الوصول إليها بالخطوات.

إلا أن الحقيقة أن هناك أكوادًا سرية في جميع الماركات الكبرى تقريبًا، يمكننا من خلالها التحكم في الجهاز بالكامل، وفيما يلي نكشف عن أكواد هواتف سامسونغ التي تعمل بنظام الأندرويد، والتي يمكن استخدامها بإدخالها في الهاتف وضغط اتصال:

معلومات الهاتف، والبطارية، والاستخدام:*#*#4636#*#*

إعادة الهاتف إلى ضبط المصنع، وحذف بيانات التطبيقات فقط:*#*#7780#*#*

مسح كامل للهاتف:*2767*3855#

معلومات الكاميرا:*#*#34971539#*#*

إيقاف تشغيل الجهاز مباشرة:*#*#7594#*#*

نسخ احتياطي سريع لجميع ملفات الوسائط:*#*#273283*255*663282*#*#*

تفعيل وضع الاختبار لنشاط الخدمة: *#*#197328640#*#*

اختبارات الشبكة المحلية اللاسلكية:*#*#526#*#*

اختبار GPS: *#*#1472365#*#*

اختبار استرجاع الحزمة:*#*#0283#*#*

اختبار شاشة LCD: *#*#0*#*#*

اختبار الصوت: *#*#0289#*#* أو *#*#0673#*#*

اختبار الاهتزاز وإضاءة الخلفية:*#*#0842#*#*

اختبار شاشة اللمس:*#*#2664#*#*

اختبار مستشعر القرب:*#*#0588#*#*

معلومات الرام:*#*#3264#*#*

اختبار البلوتوث:*#*#232331#*#*

الاختبار الميداني:*#*#7262626#*#*

عنوان البلوتوث:*#*#232337#*#

عرض رقم IMEI *#06#

عرض معلومات البرامج الثابتة للهاتف وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي:*#*#1234#*#*