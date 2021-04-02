"شاومي" تستعد لإطلاق "Mi Pad 5" بتصميم جديد وهذه مواصفاته

كشفت تسريبات حديثة عن تصميم جديد لتابلت شركة ”شاومي“ الصينية ”Mi Pad 5″، الذي يتوقع أن تعلن عنه الشركة في حدثها المقبل.

وحتى الآن، لم تقدم ”شاومي“ أي معلومات رسمية عن الجهاز، لكن من المعروف أنه سيتم إصداره هذا العام بالتأكيد.

وتظهر الصورة المسربة لـ ”مي باد 5“ أنه سيتميز بتصميم ملء الشاشة مع حواف متساوية من جميع الجوانب، وسيحصل على نظام مختلف تمامًا عن أجهزة التابلت السابقة.

ووفقًا لموقع ”جيزتشاينا“، يبدو أن الجزء الخلفي من الجهاز سيحمل الشعار بحجم كبير باللون الأبيض، وسيتميز بوحدة كاميرا خلفية مشابهة لهواتف ”شاومي مي 11“.

وتشير التسريبات إلى أن التابلت المقبل قد يحصل على وظائف عرض مشابهة للشاشة القابلة للطي الموجودة في هاتف ”شاومي مي مكس فولد“.

ومن المتوقع أن يدعم التابلت وضع الحاسوب ”PC mode”، ووضع النوافذ المتوازية “parallel windows”، بالإضافة إلى دعم الشاشة المزدوجة.

وسيأتي التابلت بشاشة من نوع ”BOE“، كما سيدعم التابلت أحدث واجهة من ”MIUI“ وقد تحمل اسما جديدا ”MIUI Pad“، كما سيدعم مستشعر بصمة في الجانب.

أما بالنسبة للكاميرا الخلفية، فيأتي التابلت بكاميرا مزدوجة، الأساسية بدقة 20 ميجابكسل، والثانية بدقة 13 ميجابكسل، كما تشير التسريبات إلى أن سُمك الجهاز سيكون 8.13 ملم، وسيزن 510 غرامات.