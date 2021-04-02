سامسونغ تخفض سعر "Galaxy Z Fold 2" بمقدار 500 دولار

خفضت شركة ”سامسونغ“ الكورية سعر جهاز ”Galaxy Z Fold 2“ القابل للطي بمقدار 500 دولار.

هذا الهاتف تم إصداره العام الماضي، مقابل 2122 دولار، ويمكن الآن شراء نفس الجهاز من متجر ”سامسونغ“ عبر الإنترنت في كوريا الجنوبية مقابل 1674 دولارًا.

ولا يبدو أن هذا السعر سيكون لفترة محدودة، حيث تشير التقارير إلى أن الشركة خفضت سعر الهاتف بشكل دائم في محاولة لتعزيز شعبيته وسط سلسلة الأجهزة القابلة للطي الأخرى.

كما أنه من الممكن أن تقوم الشركة بتخفيض سعر ”Galaxy Z Fold 2“ في الأسواق الأخرى أيضًا.

وبالرغم من أن ”سامسونغ“ كانت الأولى في سباق الهواتف القابلة للطي، إلا أن هناك عددًا من منافسيها يستعدون الآن لطرح هواتفهم، حيث كشفت شاومي مؤخرًا عن هاتف ”Xiaomi Mi Mix Fold“ في الصين مقابل حوالي 1500 دولار.

ويعتبر ”Mi Mix Fold“ جهازًا حصريًا في الصين، لذا فإنه لا يمثل تهديدًا كبيرًا لجهاز ”Galaxy Z Fold 2“ في الأسواق الأخرى.

فضلًا عن ذلك، هناك سبب محتمل لقيام الشركة بتخفيض سعر ”Galaxy Z Fold 2″، حيث من المتوقع تقديم إصدار جديد في الأشهر المقبلة.