بشاشة منحنية.. "ريلمي" تكشف رسميًا عن هاتف "X7 Pro Extreme Edition"

كشفت ريلمي رسميًا عن إصدار إكستريم (Extreme Edition) من هاتفها الذكي ”Realme X7 Pro“، الذي أعلن عنه في السابق مرتين، مرة للسوق الصينية وأخرى للسوق العالمي.

يتميز ”X7 Pro Extreme Edition“ بمواصفات مختلفة قليلًا وتصميم أكثر دقة عن ”realme X7 Pro“ بشاشة منحنية على الجانبين تجعله أكثر تميزًا، فيما لا يزال الغطاء الخلفي يستخدم التدرج اللوني المعروف لدى هواتف ”ريلمي“.

وبحسب تقارير، يأتي إصدار إكستريم لهاتف ”X7 Pro“ القوي مزودا بشاشة ”Full HD + AMOLED“ مقاس 6.55 بوصة وحواف منحنية، ومعدل تحديث 90 هرتز، ومعدل استجابة للمس 360 هرتز، ودمج ماسح بصمات الأصابع مباشرة في الشاشة، وكاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميغابكسل موجودة في فتحة صغيرة في الزاوية اليسرى العليا.

ويعمل الهاتف بمعالج ”Dimensity 1000+“، ويدعم العمل مع شبكات ”5G“ ويتمتع بذاكرة وصول عشوائي تبلغ 12 جيجابايت كحد أقصى، ولديه سعة للاختيار من بين تخزين ثابت يصل 128 غيغابايت و256 غيغابايت.

بالإضافة إلى ذلك، تم تقليل الكاميرا الخلفية إلى 3 كاميرات، تتكون من كاميرا رئيسة بدقة 64 ميغابكسل، وأخرى فائقة الاتساع بدقة 8 ميغابكسل، وثالثة ماكرو بدقة 2 ميغابكسل.

وتم تزويد بطارية الهاتف بقدرة 4500 مللي أمبير، مع دعم نظام الشحن السريع بقدرة 65 واط، كما يمكن شحن البطارية من 0 إلى 100٪ في غضون 35 دقيقة فقط.

واختارت الشركة الصينية ”Android 11“ مع واجهة ”UI 2.0“ من ”ريلمي“ لتشغيل هاتفها الحديث.

ويتوفر الهاتف الذكي بإصدارين من الذاكرة العشوائية 8 و12 غيغابايت، وتخزين بسعة 128 و256 غيغابايت على التوالي بسعر 350 و400 دولار أمريكي.