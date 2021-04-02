هاتفا شاومي "Mi 11 Pro & Ultra" يحققان 180 مليون دولار بدقيقة واحدة

كشفت شركة ”شاومي“ رسميًا عن أول تقرير مبيعات لهاتفيها ”Mi 11 Pro“ و“Mi 11 Ultra“، إذ تجاوزت مبيعات الهاتفين 1.2 مليار يوان ما يعادل 180 مليون دولار أمريكي، بغضون دقيقة واحدة من بدأ البيع.

وقال رئيس ”شاومي“ لي وينج، في بين منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن جميع إصدارات ”Mi 11 Ultra“ أصبحت غير متوفرة، بينما لا يزال ”Mi 11 Pro“ في المخزون.

ويأتي هاتف ”Mi 11 Ultra“ مزودًا بشاشة أموليد E4 منحنية مقاس 6.8 بوصة بدقة QHD + ومعدل تحديث 120 هرتز مع زجاج الحماية القوي ”غوريلا غلاس فيكتوس“ ودعم خاصية الدولبي فيجن.

هناك أيضًا شاشة ثانوية في الخلف تتيح للمستخدمين التقاط صور سيلفي عالية الدقة من الكاميرات الخلفية، بالإضافة إلى احتوائه على أقوى معالج موجود حتى الآن ”Snapdragon 888″، إلى جانب ذاكرة ”LPDDR5“.

ويحتوي ”Mi 11 Ultra“ على وحدة كاميرا ثلاثية في الخلف، تضم مستشعرا رئيسا متطورا ”GN2 50MP“ من سامسونغ، مقترنًا مع مستشعر ”IMX586“ من سوني بدقة تصل إلى 48 ميغابكسل، إضافة إلى مستشعر ”TeleMacro“، في الأمام، يستخدم الهاتف كاميرا سيلفي تصل دقتها إلى 20 ميغابكسل.

يعمل الهاتف بنظام ”Android 11“ مع واجهة شاومي ”MIUI“، ويتميز ”Mi 11 Ultra“، ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير وشحن 67 واط مع تقنيتي السلكي واللاسلكي.

وسيتوفر ”Mi 11 Ultra“ بسعر لطرازي 8 غيغابايت + 256 غيغابايت بمبلغ 914 دولارا أمريكيا في الصين.