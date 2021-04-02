سوني تطلق سلسلة Sony Xperia في 14 أبريل بهذه المواصفات

كشفت شركة ”سوني“ اليابانية، عن تقديم سلسلة Sony Xperia 2021، والتي تتضمن Xperia 1 III و Xperia 10 III وهاتف Xperia الذكي الجديد، في 14 أبريل/ نيسان الشهر الجاري، خلال حدث خاص بالشركة.

وبالنسبة لهاتف Xperia 1 III، فهو يمتلك شاشة OLED مقاس 6.5 بوصة بدقة 4K HDR مع إطار نحيف، ومن المتوقع أيضا وجود إطار معدني على الجانبين، ولوح زجاجي في الخلف، ومن المتوقع أن يأتي الجهاز بمعالج Snapdragon 765G وذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 غيغابايت.

ويمكن أن يحتوي Xperia 10 III على معالج Qualcomm Snapdragon 690 أو Snapdragon 765G، وتخطط الشركة لتقديم المزيد من الأداء مع الجهاز الجديد، لذا من المتوقع أن يكون سعره أعلى.

وأشارت التقارير أيضا إلى أنه من الممكن إطلاق هاتف Xperia Compact بشاشة 5.5 بوصة، ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كان يشق طريقه خارج اليابان.

ومن الممكن أن تكشف سوني عن المزيد من الأجهزة خلال الحدث، إلا أنه ليس من الواضح بعد أي تفاصيل.