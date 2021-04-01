سامسونغ تطلق إصدارا جديدا من سلسلة Galaxy S20 FE بخاصية G4

كشفت شركة ”سامسونغ“ الكورية النقاب عن إصدار جديد من هاتف Galaxy S20 FE بتقنية الجيل الرابع، وذلك بعد فترة قليلة من الإعلان أن النموذج قيد التطوير.

ووفقًا للتقارير، يمتلك الجهاز معالج Snapdragon 865 SoC مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت مع نظام تشغيل Android 11.

كان قد تم إدراج الجهاز على مواقع الويب الخاصة بشركة سامسونغ في ماليزيا ومنطقة البحر الكاريبي والفلبين والمملكة المتحدة.

ومن المحتمل أن يتميز الهاتف بشاشة سوبر أموليد 6.5 بوصة كاملة الدقة + بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، مع إعداد كاميرا ثلاثية في الخلف مع إمكانية توسيع مساحة التخزين.

يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا ثلاثية بدقة 12 ميجابكسل وأخرى بنفس الدقة وثالثة بدقة 8 ميجابكسل مع إمكانية تسجيل فيديو بدقة 4K 60 إطارًا في الثانية.

يتميز الهاتف أيضًا بقارئ بصمات للأصابع في الشاشة ومكبرات صوت ستيريو وخاصية IP68 ومنفذ USB 3.2 Type-C، وبطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة مع الشحن السريع بقوة 25 وات.