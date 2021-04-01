الأقوى بالسلسلة.. كاميرا iPhone 13 Pro Max تتفوق بهذه الميزات

لا جدال في أن شركة ”أبل“ تخطط لهواتف الـ“آيفون“ التالية قبل عدة سنوات من إطلاقها، لذلك من المرجح أن تكون خطط طرازي iPhone 2022 و 2023 قيد التنفيذ الآن، وبفضل مصادر موثوقة، أتيحت معلومات يمكن أن نتبين من خلالها معالم تلك الخطة المنتظرة.

ووفقًا لتقرير صادر عن ”ماك رومرز“ التقني، كشف مينج تشي كو (مسرب أبل الموثوق)، أن طراز الـ“برو ماكس“ بسلسلة iPhone 13 التالية، سيأتي بعدسة مركزية أفضل مقارنة بالطرازات الأخرى في السلسلة.

وهذا يعني أن الكاميرا ذات الزاوية العريضة ستحتوي على فتحة عدسة أوسع قليلًا من الطراز الأساسي بالمجموعة iPhone 13، والأجهزة الأخرى، وتعني الفتحة الأوسع مزيدًا من الضوء وبالتالي تحسين التصوير في الإضاءة المنخفضة.

بالإضافة إلى ذلك، تريد ”أبل“ تمييز هاتف iPhone 13 Pro Max قدر الإمكان عن باقي الطرازات في السلسلة المرتقبة، وكما هو الحال مع الإصدار الحالي من iPhone 12 Pro Max، تريد ”أبل“ وضع خط رفيع بين أكبر طراز لها والآخرين في السلسلة.

واستشهد التقرير بأن العدسات الجديدة صممت بواسطة مهندسي ”أبل“، وسيكون على شركة Sunny Optical، مصنعة تلك العدسات، اجتياز فحص الجودة عليها، بدءًا من الربع الثاني حتى شهر مايو المقبل.

ومن المتوقع أن يحصل طراز البرو على كاميرا فائقة الاتساع مُحسّنة، تزيد من f / 2.4 إلى f / 1.8، ومن عدسة ذات خمسة عناصر إلى عدسة مكونة من ستة عناصر، تساعد في تقليل التشوه الناتج عن اهتزاز الكاميرا، بالإضافة إلى ضبط تلقائي للصورة بدلًا من التركيز الثابت الحالي.