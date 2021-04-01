"وان بلس" تطلق هاتف OnePlus 9 Pro 5G (صور)

أطلقت شركة ”وان بلس“ الصينية هاتف OnePlus 9 Pro 5G بعد أيام من الإصدار القياسي، ومن المقرر أن يتوفر الجهاز في عدة أماكن حول العالم وسيكون جاهزا للشحن في غضون 24 ساعة.

ويمكن شراء 9 Pro في الولايات المتحدة وآيرلندا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والمجر وبولندا والسويد والدنمارك وفنلندا وعدد قليل من البلدان الأخرى.

ويتوفر OnePlus 9 Pro على الموقع الرسمي للشركة، كما أنه متاح أيضا في الولايات المتحدة من خلال شركة أمازون ومتاجر أخرى.

وما تزال الولايات المتحدة وكندا في مرحلة الطلب المسبق، كما يُشحن الهاتف في ألمانيا وهولندا في غضون 7 أيام.

وبالنسبة للمواصفات، يمتلك الجهاز شاشة AMOLED بتردد 120 هرتز ومعالج Snapdragon 888 SoC وشحن سريع بقدرة 65 وات، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغا بايت وإصدار آخر بذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت.

يعد OnePlus 9 Pro 5G أحد الهواتف القليلة في السوق التي تستخدم شاشة LTPO، كما يوفر معدل تحديث متغيرا يعمل على تحسين عمر بطارية الهاتف الذكي.

ويحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع سلكي بقوة 65 وات وشحن لاسلكي بسرعة 50 وات.