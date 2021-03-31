بدء تسريبات Galaxy S22 ultra.. والبداية مع أقوى كاميرا في العالم (صور)

تستعد شركة سامسونغ لطرح هاتفها الجديد الرائد غالكسي إس 22 ألترا- galaxy s22 ultra، والذي كشفت التسريبات أنه سيتميز بأقوى كاميرا هاتف في العالم.

في حين لم تتوفر بعد كافة التفاصيل عن الهاتف المنتظر، إلا أن التسريبات الأولية تشير إلى أن غالكسي إس 22 ألترا سيأتي بكاميرا خلفية ثلاثية العدسة، بما في ذلك كاميرا أساسية بدقة 200 ميغابكسل.

ووفقا لمجلة ”هانش ماج“، تظهر صور الهاتف أنه سيأتي بعدسة بيروسكوب، وقلم ضوئي S-Pen، وواجهة أمامية مشابهة لسلفه غالكسي إس 21 ألترا.

يذكر أن شركة سامسونغ كانت قد أكدت في وقت سابق أنها تعمل على عدسة بدقة 150 ميغابكسل، ويبدو أنها تجاوزت مخططها، ويبدو أن العدسة الجديدة ستكون ذات حجم كبير من أجل الحفاظ على جودة الصورة، والسماح للمزيد من الضوء بالدخول إليها، مما يسمح للهاتف بالتقاط صور أكثر تفصيلًا في الإضاءة المنخفضة.

ومن المرجح أن يدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الثالث والرابع والخامس، ويتميز بهيكل زجاجي من الأمام والخلف من نوع غوريلا غلاس فيكتوس، مع إطار من الألمنيوم.

إلا أن التصميم الموضح في الصور قد يتطور بعض الشيء بحلول موعد إطلاق الهاتف، والذي لم يُحدد بعد.