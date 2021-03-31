شركة "فوكسكون" تكشف عن خبر صادم بشأن أجهزة "آيفون" المقبلة

كشفت شركة ”فوكسكون“ العالمية، مصنعة هواتف ”آيفون“ الخاصة بشركة ”أبل“ الأمريكية، عن خبر صادم بشأن الأجيال المقبلة من هواتف الشركة، وذلك بتأكيدها أن أزمة نقص المكونات الداخلية ستستمر حتى العام 2022، بحسب موقع ”ذا فيرج“.

وأعلنت الشركة أنها بدأت تتأثر بالنقص العالمي المستمر في المكونات الإلكترونية.

وقال يونغ ليو، الرئيس التنفيذي لشركة ”فوكسكون“، إنها لن تتمكن من تلبية بعض طلباتها بسبب هذا النقص، والذي يتوقع أن يستمر حتى الربع الثاني على الأقل من العام المقبل، وفقًا لتقارير Nikkei.

وتوقع ليو أن تخسر الشركة حوالي 10% فقط من طلباتها بسبب النقص الجزئي، مستشهدا بأحجام الطلبات الكبيرة لعملائها، مشيرا إلى أن عملاء ”أبل“ سيضطرون للانتظار والتأخير.

وشهدت ”فوكسكون“ أيضًا تباطؤا في التصنيع الربيع الماضي في ذروة جائحة كورونا، بعد الإغلاق الحكومي الإلزامي، وظهرت هذه التأخيرات عبر سلسلة التوريد، ما أدى إلى إطلاق تشكيلة iPhone 12 في وقت متأخر عن المعتاد في نوفمبر.

ورغم أن الشركة تتوقع أن يكون التباطؤ الحالي أقل حدة من السابق، إلا أن استمرار نقص بعض الأجزاء، قد يزيد التأخيرات في وقت لاحق من العام.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حذرت شركة ”سامسونغ“ مستثمريها من ”خلل خطير“ في صناعة أشباه الموصلات، حيث تستعد للتعامل مع النقص المستمر في الرقائق العالمية.

واضطرت شركات السيارات مثل ”فورد“ و“فولكس فاغن“ و“نيسان“ و“تويوتا“ إلى إبطاء إنتاج الشاحنات والسيارات بسبب نقص المكونات والموصلات.

وتضاعفت قيمة ما بعد البيع لبطاقات رسومات الكمبيوتر 3 مرات، بسبب حالة من النقص والطلب غير المسبوقين.