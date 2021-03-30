تعرف على أسرع 4 هواتف تدعم الشحن السريع في 2021

أصبح الشحن السريع أحد أهم الجوانب في صناعة الهواتف الذكية، حيث يريد كل منا استخدام هاتفه متى أراد دون الحاجة إلى التخلي عنه لفترات طويلة بينما تتم إعادة شحنه.

وفيما يلي أقوى 4 هواتف ذات بطاريات قوية، وتدعم الشحن السريع في عام 2021:

شاومي Mi 10 Ultra

يحتل هاتف شاومي مي 10 ألترا – Xiaomi Mi 10 Ultra، المرتبة الأولى في قائمة الهواتف الأسرع شحنًا في 2021، حيث يأتي مع بطارية 4500 ملي أمبير، وسرعة شحن تبلغ 120 واط، ويستغرق شحن البطارية بالكامل 22 دقيقة .

فيفو iQOO 7

يمتلك هاتف فيفو أي كيو أو أو 7 – vivo iQOO 7، أسرع تقنية شحن في العالم حتى الآن، حيث يتميز بسرعة شحن هائلة تبلغ 120 واط مثل شاومي مي 10 ألترا، ولكنه يأتي ببطارية أصغر نسبيًا سعتها 4000 مللي أمبير في الساعة، بحيث يمكن شحن الهاتف بالكامل من 0 إلى 100٪ في 18 دقيقة فقط.

وان بلس 9 برو

يستغرق شحن بطارية هاتف وان بلس 9 برو – OnePlus 9 Pro 30 دقيقة، حيث يمتلك بطارية كبيرة سعتها 4500 مللي أمبير، ويدعم الشحن السريع بسرعة 65 واط.

سامسونغ غالكسي S21 Ultra

ويستغرق هاتف سامسونغ غالكسي أس 21 ألترا – Galaxy S21 Ultra الذي يأتي ببطارية ضخمة سعتها 5000 مللي أمبير، حوالي ساعة و5 دقائق لشحن البطارية كاملة، حيث يدعم الشحن السريع بسرعة 25 واط.