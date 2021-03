"شاومي" تكشف رسميا عن "Mi Mix Fold" كأول هاتف قابل للطي

أعلنت ”شاومي“ رسميًا، بعد أشهر من الإثارة، عن أول هاتف ذكي قابل للطي لها، وهو ”Mi Mix Fold“.

واعتمدت الشركة الصينية في تصميم الهاتف الجديد على تقنية الطي إلى الداخل، إذ يتيح هذا الاختيار حماية الشاشة عند طي الهيكل.

وأطلق هاتف ”Mi MIX Fold“ في الصين بسعر يبدأ من 9999 يوان ما يعادل (1246 يورو).

وبحسب تقارير متداولة، يأتي الهاتف بشاشة ”أموليد“ قياس 8.01 بوصة (2480 × 1869 بكسل)، كما لوحظ أن الشاشة التي تعمل باللمس تخلو من فتحة أو ثقب، ولم تحدد الشركة مكان وجود الكاميرا الأمامية، ما يفتح الباب لنتخيل أن كاميرا السيلفي يمكن أن تكون مخفية في إطار أو تحت الشاشة.

وعن المواصفات الفنية، يأتي هاتف شاومي بشاشة قابلة للطي متوافقة مع تقنيات ”WQHD“ و“HDR10″ و“DolbyVision“ للتصوير ذي النطاق الديناميكي العالي.

في هذا السياق، تشير شاومي إلى أن شاشتها ستكون أكبر من شاشة الجهازين ”Z Fold 2″ و“iPad Mini“.

وخلال المؤتمر، أكد لي جون، رئيس شاومي التنفيذي، مرونة المفصلة المركزية للهاتف، بحيث يمكن ثنيها مليون مرة. وتوجد في الخلف شاشة بحجم 6.52 بوصة لعرض الإشعارات (الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني وما إلى ذلك)، والمعلومات (توقعات الطقس والبطارية وما إلى ذلك).

ويعمل ”Mi Mix Fold“ ببطارية 5020 مللي أمبير متوافقة مع الشحن السريع بقوة 67 واط، وبأداء قوي من خلال معالج ”Snapdragon 888“.

ولتحسين الصور، أدمجت شاومي شريحة ”Surge C1“ المطورة، وهي مخصصة فقط لمعالجة الصور، كما تتميز الكاميرا الخلفية بوجود عدسة سائلة من المفترض أن تحاكي عمل العين البشرية.

