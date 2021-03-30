"أبل" توسع "موفر الإصلاح المستقل" ليشمل العالم العربي

أعلنت شركة ”أبل“ توسيع برنامج ”موفر الإصلاح المستقل“ ليشمل أكثر من 200 دولة حول العالم، من بينها الدول العربية، وتخطط الشركة لتوسيع البرنامج الخاص بها ليشمل كل دولة تُباع فيها منتجاتها تقريبًا.

ويصل البرنامج إلى السعودية والإمارات والجزائر والبحرين ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وتونس، ويعني ذلك أن بإمكان فني الإصلاح الذي يعيش في منطقتك إصلاح هاتفك المعطل قريبًا باستخدام أجزاء رسمية من أبل.

ويتوفر البرنامج بالوقت الحالي في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا فقط، لكن وفقًا لإعلان أبل، يمكن لموفري الإصلاح من دول، مثل أستراليا واليابان وكوريا، الانضمام هذا الأسبوع، مع انضمام مزودين من المزيد من البلدان بما في ذلك الصين إلى البرنامج في وقت لاحق من هذا العام.

ويجب على فني الإصلاح التقدم للمشاركة، وبعد الموافقة عليه يمكنه شراء مجموعة محدودة من مواد أبل، مثل البطاريات والشاشات وأدوات التشخيص، وفي حين أن فني الإصلاح المحلي سيكون قادرًا على إصلاح المشكلات الأكثر شيوعًا باستخدام الأجزاء الرسمية، فإنه يتعين عليه المرور عبر أبل، أو أحد مزودي الخدمة المعتمدين، أو المخاطرة بإلغاء الضمان أو أن يصبح غير مدعوم.

ويتمتع جميع موفري الإصلاح المشاركين في البرنامج بإمكانية الوصول إلى تدريب مجاني من أبل والأجزاء الأصلية والأدوات وأدلة الإصلاح والتشخيصات نفسها مثل مقدمي الخدمة المعتمدين من أبل ومتاجرها.