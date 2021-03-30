فيفو تكشف رسميا عن هاتف Y30G (صور)

كشفت شركة فيفو الصينية النقاب عن هاتفها الذكي vivo Y30G رسميا لينضم إلى سلسلة هواتف فيفو واي التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي.

يأتي هاتف vivo Y30G بشاشة IPS LCD مقاس 6.51 بوصة بدقة عرض HD + تبلغ 720 × 1600 بكسل وأبعاد 20:9.

ووفقا لموقع ”جيزمو تشاينا“، دعمت فيفو الهاتف بمعالج MediaTek Helio P65 و 8 غيغابايت ذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR4x، فضلا عن سعة تخزين داخلية 128 غيغابايت، قابلة للتوسيع بكارت ميموري خارجي.

ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11 مع واجهة OriginOS 1.0، ويأتي بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميغابكسل وعدسة للعمق بدقة 2 ميغابكسل.

وتميز الهاتف الاقتصادي ببطارية كبيرة بالنسبة لهذه الفئة، إذ تصل سعتها إلى 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، كما يدعم الهاتف بطاقتي SIM، وتقنية Wi-Fi 802.11ac، وبلوتوث 5.0.

ويأتي الهاتف بتقنية تحديد الموقع الجغرافي GPS، ومنفذ microUSB، ومقبس صوت 3.5 ملم، ومستشعر بصمة الإصبع وتقنية التعرف على الوجه بالألوان الأسود والأزرق والأبيض. وهو الآن متوافر للشراء في الصين بـ 1499 يوان صيني أو ما يعادل 228 دولارا.