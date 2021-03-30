سامسونغ تطلق إصدارا خاصا من هاتف Galaxy S20 FE LTE

تستعد شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونغ لطرح إصدار جديد من هاتف Galaxy S20 FE LTE، بمعالج Snapdragon 865.

وتم رصد الطراز الرياضي الجديد على قاعدة بيانات Wi-Fi Alliance منذ بضعة أسابيع، تحت رقم SM-G780G. وسيتم تشغيل هذا الجهاز بواسطة نظام Android 11.

من المحتمل ألا يكون لدى الإصدار الجديد الكثير من الاختلافات مقارنة بالهواتف الحالية، نظرا لتشابه أرقام طرازها، ولكنه يتميز بنظام تشغيل أندرويد 11.

ولم توضح ”العملاق الكوري“ سبب طرح هذا النموذج، خاصة أنها تعمل أيضا على تطوير هاتف Galaxy S21 FE، ولكن من الممكن أن الشركة تريد ببساطة جهازا آخر لتلائم مجموعتها المتزايدة باستمرار من الهواتف الذكية من جميع الأشكال والأحجام ومختلف الأسعار.

وتخطط سامسونغ لطرح طراز 5G في أسواق جديدة قريبا، مع متغير LTE الذي يعمل بتقنية Snapdragon ومن المحتمل أن يكون مخصصا لعدد قليل من الأسواق التي لن يتم فيها إطلاق طراز 5G.

ونتوقع الكشف عن المزيد من التفاصيل للجهاز أو موعد وصوله، أو ما إذا كان سيختلف عن جهاز Galaxy S20 FE الأصلي.

مواصفات هاتف Galaxy S20 FE

يتميز هاتف Galaxy S20 FE بشاشة مسطحة Super AMOLED بحجم 6.5 بوصة، وتدعم دقة عرض 1080 بيكسل بلس، كما تدعم معدل تحديث 120 هيرتز، كما تدعم الشاشة تقنية HDR10+.

كما يأتي هاتف Galaxy S20 FE بإعداد ثلاثي الكاميرا الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 12 ميغابيسكل، ومستشعر telephoto بدقة 8 ميغابيسكل مع التثبيت البصري للصورة OIS، ومستشعر آخر بدقة 12 ميغابيسكل وبزوايا عرض واسعة 123 درجة.

كما تضم نتوءة الشاشة مستشعرا بدقة 32 ميغابيسكل، ويدعم هاتف Galaxy S20 FE معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار.

ويعمل هاتف Galaxy S20 FE بواسطة معالج Snapdragon 865 في النموذج الذي يدعم الاتصال بشبكات 5G، بينما يأتي نموذج 4g بمعالج Exynos 990.

وأخيراً، يضم Galaxy S20 FE بطارية بقدرة 4500 مللى أمبير، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 واط، ويدعم الهاتف أيضاً الشحن اللاسلكي والشحن العكسي.