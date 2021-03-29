"كافيار" تطلق إصدارات هواتف خاصة مستوحاة من "مورتال كومبات" (فيديو)

أكدت العلامة التجارية الروسية الفاخرة ”كافيار“ الفاخرة طرح إصدارات خاصة لهاتفي iPhone 12 Pro و12 Pro Max مستوحاة من شخصيات مسلسل الرسوم المتحركة الشهير مورتال كومبات، الذي سيتم عرضه على خدمة البث التلفزيوني المدفوعة في 16 أبريل المقبل.

ووفق موقع ”غيسمارينا“، يأتي التصميم الأول لأكثر الشخصيات شهرة في المسلسل وهو ”سكوربيون“، حيث يأتي تصميم الجزء الخلفي من الهاتف بسلاح العقرب المميز، المصنوع من التيتانيوم القوي والمغطى بطلاء ذهبي اللون بتقنية PVD.

وهناك أيضًا إدخالات زخرفية مصنوعة من الألياف الزجاجية (G-10 laminate) ومادة راتنج الإيبوكسي.

ويأتي التصميم الثاني لشخصية شاو كان، المصنوعة من التيتانيوم على قاعدة سوداء مصنوعة من مادة مركبة مقاومة، كما توجد أيضا مطرقة الحرب المميزة لكان (مصنوعة من التيتانيوم المقاوم لدرجات الحرارة العالية والمغطى بـطلاء PVD)، إضافة إلى جمجمة ترمز إلى الأعداء الذين سقطوا.

كما يأتي التصميم الثالث لشخصية ”شانغ تسونغ“، بجزء خلفي للهاتف مصنوع من التيتانيوم مع طلاء PVD المقوى، كما توجد يد وجمجمة ثلاثية الأبعاد، يلتف ثعبانان حولها، وتتكون أعينهما من أربعة أحجار زمرد عالية التشبع.

الأسعار

يبدأ طراز سكوربيون بسعر 6140 دولارًا، أما شاو كان فهو الأغلى حيث يأتي بسعر 6910 دولارات، يختلف السعر اعتمادًا على طراز iPhone 12 الذي تختاره (Pro أو Pro Max) ومقدار التخزين الذي تريده، كما أكدت العلامة الروسية تصنيع 99 وحدة فقط من كل طراز.

وتُعرف العلامة التجارية الروسية الفاخرة ”كافيار“ بإصداراتها الخاصة والمحدودة من الهواتف الذكية التي عادة ما تكون مزخرفة بالذهب والألماس، أو مستوحاة من شخصيات شهيرة.

https://www.youtube.com/watch?v=Z1pgJGLw9Q4