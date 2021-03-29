"شاومي" تكشف النقاب عن مجموعة من الأجهزة الحديثة بمميزات جديدة

كشفت شركة الهواتف الصينية العملاقة ”شاومي“، عن مجموعة مميزة من أحدث أجهزتها الذكية، خلال فعاليات حدث رسمي تم إطلاقه اليوم الإثنين افتراضيا في الصين.

وخلال المؤتمر كشفت الشركة عن ثلاثة هواتف ذكية، وهما (Mi 11 Ultra، وMi 11 Pro، وMi 11 Lite)، كما كشفت النقاب أيضا عن جهاز راوتر Mi AX9000 بالموجات الثلاثية.

هاتف Mi 11 Pro

وكان هاتف Mi 11 Pro أول جهاز يتم الإعلان عنه؛ ووصف الرئيس التنفيذي لشركة شاومي ”لي جان“ الهاتف بأنه ”ملك الأندرويد“ وهو بالتأكيد يضم بعض المواصفات من الدرجة الأولى.

ويأتي هاتف Mi 11 Pro بشاشة AMOLED منحنية مقاس 6.81 بوصة بدقة QHD ومعدل تحديث 120 هرتز، كما يدعم الشاشة طبقة حماية من Gorilla Glass Victus، ويدعم تقنية Dolby Vision.

ويتميز Mi 11 Pro أيضًا بمكبرات صوت استريو مزدوجة تم ضبطها بواسطة Harman Kardon ويحزم نتوءة صغيرة لكاميرا السيلفي بدقة 20 ميغابكسل.

وبالحديث عن إعدادات الكاميرا، فإن هاتف Mi 11 Pro هو أول جهاز يحتوي على مستشعر كاميرا GN2 من سامسونغ بدقة 50 ميغابكسل، وهو أكبر مستشعر يتم وضعه في هاتف ذكي ويتميز بوحدات البكسل بحجم 1.4 ميكرومتر، كما يمكن أيضا من التقاط فيديو بدقة K 8 مباشرة من الكاميرا الرئيسية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الحصول على وحدة periscope مع تقريب بصري 5x، ويأتي الهاتف بكاميرا فائقة الدقة بدقة 13 ميغابكسل.

كما هو متوقع، سيتم تشغيل هاتف Mi 11 Pro بواسطة معالج Snapdragon 888، ويأتي مزودا ببطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، ولكنها ليست مجرد بطارية تعمل دون انقطاع.

فقد اعتمدت العملاق الصيني ”شاومي“ في هاتفها على تقنية بطاريات من نوع “ Silicon Oxygen anode cell“ تتميز بكثافة أعلى وموصلية أفضل وشحن أسرع وأقل نحافة.

ويتم استخدام تقنية البطاريات نفسها في السيارات الكهربائية، يمكنك الحصول على 67 ”واط سلكي“ وشحن لاسلكي 67 واط.

كما يأتي هاتف Mi 11 Pro بواجهة MIUI 12.5 على أن يعمل بواسطة نظام Android 11، كما يدعم تقنية معتمد IP68 لمقاومة الماء والغبار.

ويتوفر الهاتف بثلاث خيارات للألوان الأخضر والأسود والأرجواني. وبالنسبة للسعر يتم بيع Mi 11 Pro في نسخته 8 / 128 غيغابايت بسعر 4999 يوان صيني (762 دولارًا).

ويتوفر أيضا في إصدار 8/256 غيغابايت مقابل 5299 يوان صيني (807 دولارا) أما طراز 12/256 غيغابايت بسعر 5699 يوان صيني (868 دولار أمريكي)، وسيتم طرح الهاتف للبيع رسميا في الصين بدءا من 2 أبريل.

هاتف Mi 11 Lite

يعتبر جهاز Mi 11 Lite هاتفا متوسط المدى، وهو الأول في العالم الذي يحتوي على معالج Snapdragon 780G، إنها أول مجموعة شرائح 700 يتم بناؤها على عملية 5 نانومتر، مقترنة بوحدة معالجة الرسومات Adreno 642.

بالنسبة للذاكرة، يحتوي الجهاز على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 غيغابايت وما يصل إلى 256 غيغابايت من سعة تخزين يمكن توسيعها حتى 512 غيغابايت عبر بطاقة microSD.

يحتوي الهاتف على شاشة FHD + AMOLED مقاس 6.55 بوصة مع معدل تحديث مرتفع يبلغ 90 هرتز، وتحتوي على زجاج Corning Gorilla Glass 6، كما يأتي الهاتف بنتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابكسل.

وبالنسبة للجزء الخلفي، يحتوى هاتف Mi 11 Lite على وحدة كاميرا ثلاثية مع مستشعر أساسي 64 ميغابكسل، وعدسة بزاوية عريضة 8 ميغابكسل، ومستشعر ماكرو 5 ميغابكسل.

يأتي الهاتف مزود ببطارية كبيرة تبلغ 4250 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع حتى 33 واط.

وذكرت شاومي أيضًا، أن هاتف Mi 11 Lite سيكون أخف وأنحف هاتف Mi في التاريخ، حيث يبلغ حجمه 160.53 ملم × 75.72 ملم × 6.81 ملم ويزن 159 غرامًا فقط.

كما يدعم Mi 11 Lite اتصال الجيل الخامس G5، ومعايير Bluetooth 5.2 و WiFi 6E، وسيعمل الهاتف على نظام التشغيل Android 10 الذي يعتمد على MIUI 12.

ويتوفر هاتف Mi 11 Lite 5G بألوان متعددة وهي الأسود والوردي والأزرق والأخضر والأصفر والأبيض، بالنسبة للسعر، يصل Mi 11 Lite في تكوينين مختلفين للذاكرة؛ حيث يتم بيع هاتف Mi 11 Lite في نسخته 8 / 128 غيغابايت بسعر 350 دولارا أمريكيا، ويتوفر أيضًا في إصدار 8/256 غيغابايت مقابل 395 دولارا أمريكيا.

جهاز راوتر Mi AX9000

شملت إعلانات الشركة خلال الحدث الرسمي، الكشف عن جهاز راوتر Mi AX9000 بالموجات الثلاثية، والذي يدعم المستخدمين بميزة الاتصال اللاسلكي في الألعاب، ويدعم معايير شبكات 2.4 5G، كما يأتي برقاقة معالج كوالكوم بعدد ستة من الأنوية والتي تستهدف الألعاب بشكل خاص.

كما يأتي جهاز راوتر Mi AX9000 بميزة دعم تردد 4 في 4 عند 160 ميغاهرتز، أيضا يدعم جهاز الراوتر تقنية MU-MIMO وOFDMA ، مما يتيح للجهاز الاتصال بعدد 16 جهازا في نفس الوقت، أيضا يظهر في الجزء العلوي لجهاز الراوتر إضاءة LED.

أيضا تكشف الهوائيات الأربعة في الجهاز عن وجود منافذ LAN في الجزء الخلفي، كما تدعم شاومي الجهاز بمنفذ USB 3.0، ويأتي الراوتر بمروحة واحدة للتبريد.

ويدعم معالج كوالكوم جهاز Mi AX9000 في الوصول إلى سرعة 4804 ميغابايت في الثانية، وتؤكد ”شاومي“ على ميزة سرعة الاتصال في الجهاز، ودعم اتصال من مسافة تصل إلى 12 مترا، ومن المقرر أن يتوفر جهاز الراوتر بسعر 152 دولارا.

هاتف Mi 11 Ultra

أعلنت شاومي رسميا اليوم عن هاتف Mi 11 Ultra الذي ينطلق باثنين من الشاشات، وكاميرا ثلاثية بدقة 5 ميغابيكسل، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 67 واط، ويبدأ سعر الهاتف من 914 دولارا.

يتميز هاتف Mi 11 Ultra بشاشة AMOLED بحجم 6.7 بوصة وجودة عرض QHD بلس، كما يدعم الشاشة طبقة حماية من Gorilla Glass Victus، ويدعم تقنية Dolby Vision.

أيضا يتم تشغيل هاتف Mi 11 Ultra بواسطة معالج Snapdragon 888، وذاكرة عشوائية LPDDR5 بسرعة 6400 ميغابايت في الثانية، كما يدعم سعة تخزينية في UFS 3.1، أيضاً يأتي الهاتف بتحسينات في ميزة الاتصال بتقنية Wi-Fi 6.

وبالنسبة للكاميرا، يتضمن الهاتف مستشعر GN2 رئيسي من سامسونغ بدقة 50 ميغابيكسل، مع اثنين من مستشعرات IMX586 بدقة 48 ميغابيكسل على أن يأتي أحدهما بعدسات بزوايا عرض واسعة بينما يأتي الآخر بعدسات تلي ماكرو.

أيضا يمكن لهاتف Mi 11 Ultra أن يدعم تسجيل فيديو بدقة K 8 بأي من المستشعرات الثلاثة، والتي تشمل مستشعر telemacro.

كما يتوفر هاتف Mi 11 Ultra بسعر يبدأ من 914 دولارا مع ذاكرة عشوائية 8 غيغابايت رام وسعة تخزين 256 غيغابايت، وسيتم طرح الهاتف للبيع رسميا في الصين بدءا من 2 أبريل.