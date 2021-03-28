للمرة الأولى.. الكشف عن المميزات الرئيسة لهاتف الألعاب القادم من "شاومي"

بدأ الحديث عن هاتف الألعاب المقبل لشركة ”شاومي“ الصينية قبل شهرين ولم يتم الكشف عن الكثير منذ ذلك الحين.

والآن، كشف موقع ”ويبو“ الشهير عن بعض التفاصيل الأساسية الخاصة بهاتف الألعاب المقبل، والذي من المقرر أن يأتي بشاشة OLED مسطحة مع ثقب صغير لكاميرا سيلفي في المقدمة مثل جهازي Mi 11 و Redmi K40.

فضلا عن ذلك، سيتم تشغيل الهاتف بمجموعة شرائح Dimensity 1200 مع بطارية ضخمة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة تعطي مجالا للعب دون انقطاع.

ومن المتوقع أن يدعم الهاتف المرتقب شحنا سريعا بقدرة 65 وات والذي يكفي لشحن الجهاز بالكامل في 30 دقيقة فقط، وقد يحتوي على ميزة Shoulder Triggers وهي ميزة تساعد على تحويل الهاتف إلى جهاز ألعاب مخصص؛ من أجل تجربة لعب محسنة.

ومن المحتمل بيع الجهاز بسعر 2000-2500 يوان صيني، (300 -380 دولارا أمريكيا)؛ ما يجعله أحد أرخص هواتف الألعاب في السوق.

يُذكر أنه من المقرر أن تعقد ”شاومي“ حدثا، يوم غد الاثنين، لإطلاق أحدث منتجاتها الذكية لهذا العام، وهي (Mi 11 Ultra وMi 11 Lite) وأحدث إصدارات الشركة من سلسلة هواتف Mi Mix مع سوار اللياقة البدنية Mi Band 6.