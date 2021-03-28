هل يتفوق هاتف OnePlus 9 Pro على Galaxy S21 Ultra ؟

تعتبر المعركة بين هاتفي OnePlus 9 Pro و Galaxy S21 Ultra شرسة للغاية، فقد أولت شركة ”ون بلس“ الصينية الكثير من الجهد والمال لكاميرا هاتفها الجديد OnePlus 9 Pro، ولكن، هل يتفوق هذا الهاتف علي هاتف سامسونغ الأسطوري لهذا العام Galaxy S21 Ultra؟

ألقى تقرير لموقع ”تومس غايد“ نظرة فاحصة على الهاتفين للكشف عن مواصفات كل منهما.

الكاميرا

يأتي هاتف Galaxy S21 Ultra بمستشعر رئيس بدقة 108 ميغابكسل، ومستشعر بدقة 10 ميغابكسل مع تقريب بصري 10x، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 10 ميغابكسل، ومستشعر فائق الاتساع بدقة 12 ميغابكسل.

كما يتمتع Galaxy S21 Ultra بقدرات تكبير أفضل في الصور العادية.

ينطلق هاتف OnePlus 9 Pro بنظام Hasselblad في الكاميرا الذي يأتي بتحسينات في التصوير، حيث تضم إعدادات الكاميرا الخلفية مستشعر IMX789 الذي طور بالتعاون مع سوني، والذي يتميز بحجم 1/1.43، وحجم مستشعر 1.12 µm ودقة 48 ميغابكسل، كما تتضمن الكاميرا أحدث التقنيات، مع ISO مزدوج، وتقنية DOL-HDR، كما يدعم المستشعر إنتاج صور RAW عند 12 بت.

ويمكن للمستشعر الرئيس أيضا تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، إضافة إلى 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية، وهناك كاميرا 2 ميغابكسل بالأبيض والأسود تهدف إلى مساعدة الكاميرا الرئيسة في التقاط الصور الأحادية اللون، وعدسة تليفوتوغرافي قياسية توفر تكبيرا بصريا بمعدل 3.3x (77 مم).

يعد Galaxy S21 Ultra أفضل في التصوير، بينما يحتل OnePlus 9 Pro الصدارة عند تصوير الفيديو، إضافة إلى ذلك، تلتقط الكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية من OnePlus صورا أفضل في الليل.

السعر

يعد هاتف Galaxy S21 Ultra أغلى جهاز يمكنك شراؤه من سامسونغ خلافاً للهواتف القابلة للطي، حيث يبدأ سعره من 1199 دولارا لطراز 128 غيغابايت، وإذا كنت ترغب في زيادة هذه السعة التخزينية إلى 256 غيغابايت، فستدفع 50 دولارا إضافيا.

بينما تأتي تكلفة OnePlus 9 Pro أقل من تكلفة Galaxy S21 Ultra، حيث يبدأ سعر هاتف 9 Pro من 969 دولارا لطراز 128 غيغابايت، مع ذاكرة 8 جيجابايت ونفس سعة التخزين 128 جيجابايت، بينما تأتي السعة التخزينة 256 غيغابايت مقابل 1069 دولارا.

التصميم

باستثناء شعارات الشركة المختلفة الموجودة على ظهر كل هاتف، فإن OnePlus 9 Pro و Galaxy S21 Ultra يتشابهان كثيرا، بينما يأتي هاتف OnePlus 9 Pro بشاشة منحنية بمهارة أقل دراماتيكية بكثير من OnePlus 8 Pro العام الماضي، دون وجود الكثير من الحواف في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة، ويبدو نتوء الكاميرا في Galaxy S21 Ultra أقل بروزا.

من المحتمل أن يكون OnePlus 9 Pro هو الأفضل والأسهل في حمله، لأنه أقصر قليلاً وليس بعرض 6.5 × 2.97 × 0.35 بوصة لهاتف Galaxy S21 Ultra، كما يزن 251.32 غرام، بينما يأتي هاتف OnePlus 9 Pro بوزن 214.61.

الشاشة

يقدم Galaxy S21 Ultra واحدة من أفضل الشاشات التي يمكنك العثور عليها في سوق الهواتف الذكية، حيث يأتي الهاتف بشاشة AMOLED الضخمة بقياس 6.8 بوصة مع معدل تحديث أسرع يصل إلى أقصى سرعة 120 هرتز.

ويأتي هاتف OnePlus 9 Pro بشاشة Fluid Display بقياس 6.7 بوصة، التي تعد بتوفير طاقة تصل إلى 50 % في الاستخدام العام، مع معدل تحديث متغير في النطاق من 1 إلى 120 هرتز، ومجموعة ألوان 10 بت، وسطوع يصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع، ومحسن لتشغيل المحتوى والأشياء الفنية الأخرى.

المعالج

يتم تشغيل كلا الهاتفين بواسطة معالج Snapdragon 888 وهو الأفضل على الإطلاق.

البطارية

يأتي جهاز Galaxy S21 Ultra مزودا ببطارية هائلة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة، بينما تأتي بطارية هاتف OnePlus 9 Pro بسعة 4500 مللي أمبير، وقدرة شحن لاسلكي بسرعة تصل إلى 15 واط،.

وللتأكيد، استمر S21 Ultra لفترة طويلة في اختبار البطارية، مع وقت 11 ساعة و25 دقيقة، ويدوم Galaxy S21 Ultra لفترة كافية للوصول إلى أفضل قائمة لعمر بطارية الهاتف لدينا.

النتيجة

يشق OnePlus 9 Pro طريقه متجاوزا Galaxy S21 Ultra كأفضل هاتف أندرويد يمكنك شراؤه. الكثير من ذلك يعود إلى القيمة، إذ يعد OnePlus 9 Pro أقل تكلفة بشكل ملحوظ من Galaxy S21 Ultra، بينما يقدم معظم الميزات نفسها.

لا ينبغي أن يحجب فوز OnePlus 9 Pro حقيقة أن S21 Ultra لا يزال هاتفا رائعا، وبالنسبة للعديد من الأشخاص، سيظل الخيار الأفضل.