منتجات ستطرح في حدث "شاومي" المقبل.. تعرف عليها (فيديو وصور)

حددت شركة الهواتف الصينية العملاقة ”شاومي“ يوم 29 من آذار/مارس الجاري موعدا لإطلاق أحدث منتجاتها الذكية لهذا العام.

وسيبث الحدث افتراضيا عبر الإنترنت في تمام الساعة 19:30 (بتوقيت غرينتش)، وسط توقعات تشير إلى أن الشركة ستقدم إصدارات من هواتفها الذكية خلال الحدث وهي (Mi 11 Ultra وMi 11 Lite).

ومن المقرر إطلاق أحدث إصدارات الشركة من سلسلة هواتف ”Mi Mix“ جنبا إلى جنب مع سوار اللياقة البدنية ”Mi Band 6“.

هاتف Mi 11 Pro

وتم تزويد هاتف ”Xiaomi Mi 11 Pro“ بإعداد رباعي الكاميرات، تتضمن إحداها كاميرا بيريسكوب وتكبير ”120x“ وهي ميزة مماثلة لتلك الموجودة بهاتف ”Mi 10 Ultra“ العام الماضي.

في وقت سابق، ذكرت تقارير أن ”طراز (Xiaomi Mi 11 Pro) سيكون مزودا بكاميرا أمامية من الجيل الثالث طورتها شاومي“.

وتستخدم الشركة تقنية من شأنها أن تسمح بالحصول على جودة أعلى للصور والفيديوهات الملتقطة، كما يدعم هاتف ”Mi 11 Pro“ تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط،.

هاتف Mi 11 Ultra

ينطلق هاتف ”Mi 11 Ultra“ بشاشة ”OLED“ كبيرة الحجم مقاس 6.8 بوصة رباعية المنحنيات بدقة ”WQHD +“ ومعدل تحديث متكيف يبلغ 120 هيرتز.

كما تشتمل بقية معلمات الشاشة على كثافة بكسل ”515 PPI“ ومعدل أخذ عينات باللمس 480 هيرتز ومجموعة ألوان ”DCI-P3″، مع دعم تقنية ”IP68“ لمقاومة الماء والغبار، وطبقة حماية للشاشة من نوع ”Corning Gorilla Glass Victus“، ونتوءة في أعلى الشاشة للكاميرا السيلفي، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

وتأتي الكاميرا الأساسية لهاتف ”Mi 11 Ultra“ بدقة 50 ميغابيكسل، مع كاميرا بزاوية عريضة 48 ميغابيكسل، وكاميرا تليفوتوجرافية أيضا بدقة 48 ميغابيكسل مع زووم ”10x“ بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 20 ميغابيكسل، وسيحتوي الإصدار الأعلى على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 غيغابايت.

ومن المقرر، أن يعمل الهاتف بواسطة أقوى معالج ”Snapdragon 888″، كما يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات ”5G“، وسيحتوي هاتف ”Mi 11 Ultra“ على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 واط.

هاتف Mi 11 Lite

ينطلق هاتف ”Mi 11 Lite“ بمعالج ”Snapdragon 775G“، كما يتضمن إعدادات رباعية للكاميرا الخلفية، مع مستشعر رئيس بدقة 64 ميغابيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميغابيكسل، ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميغابيكسل.

ويحتوي الجهاز على شاشة ”AMOLED“ مقاس 6.55 بوصة توفر دقة ”Full HD +“ تبلغ 1080 × 2400 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

وسيأتي كذلك مزودا ببطارية تبلغ 4250 مللي أمبير في الساعة، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط.

هاتف Mi Mix

تشير التوقعات إلى أن ”شاومي“ ستكشف النقاب خلال الحدث عن نموذج لهاتف ”Mi Mix“ جديد.

كما كشفت تسريبات مصورة سابقة عن نموذج لهاتف ”Mi Mix“ يأتي بتصميم قابل للطي، أيضا من المتوقع أن ينطلق هذا الإصدار بعنوان ”Mi Mix 4 Pro Max“.

ويعد هاتف ”Mi Mix“ أول إصدار في الهواتف الذكية يأتي بأبعاد تتخطى أبعاد 16:90 السائدة في الهواتف الذكية خلال هذا الوقت، حيث انطلق الهاتف بشاشة ”LCD“ مقاس 6.4 بوصة، كما تميز الهاتف بإطارات نحيفة جدا.

سوار Mi Band 6

أكدت العملاق الصيني اليوم، طرح سوار اللياقة البدنية ”Mi Band 6“ في نفس الحدث، ومن المتوقع أن يحتوي جهاز تعقب اللياقة البدنية الجديد على ميزات وترقيات جديدة ولكن لا يبدو أن التصميم قد تغير.

كما سيحظى بدعم مساعد أمازون الرقمي (أليكسا) للأوامر الصوتية، وتدعم قياس نسبة الأكسجين في الدم عبر مستشعر ”SpO 2″، وأيضا قياس مستوى الإجهاد.

ووفقا للصور يأتي السوار القادم بحزام وتصميم مشابه لسابقه ”Mi Smart Band 5″، كما يوجد كابل شحن بجانبه، لتأكيد وجود الشحن المغناطيسي.

وكشفت التسريبات أن حجم الشاشة في سوار ”Mi Band 6“ لم يتغير بشكل كبير عن سابقه ”Mi Band 5″، كما يدعم السوار الذكي الجديد مجموعة مختلفة من التطبيقات الرياضية.

يشار إلى أن ”Mi Band 6“ سيدعم ما يصل إلى 308 من رموز الإشعارات لعرض تفاصيل المحادثات.

كما يدعم السوار الذكي العديد من رموز تطبيقات الهواتف الذكية، ويأتي بالكثير من التطبيقات المدمجة التي تشمل الآن ”Alipay وXiao Ai“.