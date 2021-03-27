كيف يقارن Galaxy M62 بهاتف Galaxy A52؟

كشفت شركة سامسونغ مؤخرا عن هاتف غلاكسي إم 62 -Galaxy M62، الذي يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس. وفي حين يبدو الهاتف رائعا من حيث التصميم والإمكانيات، كيف يقارن بهاتف غلاكسي إيه 52 -Galaxy A52 الذي يدعم أيضا الاتصال بشبكات الجيل الخامس؟

المعالج

زودت سامسونغ هاتف Galaxy A52 بمعالج كوالكوم Snapdragon 720G المخصص للألعاب، والذي أثبت جدارته في الفئة المتوسطة، وهو ثماني النواة (8 نانومتر)، في حين استخدمت سامسونغ معالجها الرائد ثماني النواة Exynos 9825 (7 نانومتر) في هاتف M62 Galaxy، ويعمل الهاتفان بنظام أندرويد 11 وواجهة.One UI 3.1.

الشاشة

تميز الهاتفان بنفس الشاشة من نوع Super AMOLED بجودة +FHD ونسبة عرض 1080×2400 بيكسل، في حين تميز M62 بشاشة أكبر بقدر طفيف تبلغ 6.7 بوصة، مقارنة بهاتف A52 الذي حصل على شاشة تبلغ 6.5 بوصة، إلا أن A52 تفوق في كثافة العرض بـ 405 بكسل في البوصة، مقارنة بـ 393 بكسل في البوصة في M62.

التصميم والأبعاد والوزن

يتميز A52 بتصميم مقاوم للمياه والغبار والأتربة وهو حاصل على شهادة IP67، ويأتي بأبعاد 159.9×75.1×8.4 مم، ويبلغ وزنه 187 جراما، في حين يأتي M62 بجسم بلاستيكي وأبعاد 163.9×76.3×9.5 مم ويبلغ وزنه 218 جراما.

الاتصال

يدعم الهاتفان شريحتين من نوع NANO SIM، والاتصال بشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس واتصالات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، dual-band، Wi-Fi Direct، hotspot وبلوتوث v5.0 .

الأمن

يدعم كلا الهاتفين خاصية التعرف على الوجه، وبصمة الاستشعار، ولكن قارئ البصمة مدمج أسفل الشاشة في هاتف A52، في حين تم دمج المستشعر في زر التشغيل في هاتف M62.

الذاكرة

يأتي كلا الهاتفين بذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 غيغابايت، وسعة تخزين 128 غيغا بايت، وإمكانية زيادة السعة باستخدام كارت ميموري، في حين يتوفر A52 بسعة تخزين 256 غيغا بايت أيضا.

الكاميرا

يتميز كلا الهاتفين بكاميرا خلفية رباعية العدسة، بما في ذلك كاميرا رئيسية 64 ميغا بكسل وثانية للتصوير بزاوية واسعة بدقة 12 ميجا بكسل، وثالثة ماكر 5 ميغا بكسل ورابعة بورتريه 5 ميغا بكسل.

كما تعتبر الكاميرا الأمامية واحدة في كلا الهاتفين أيضا، حيث تبلغ دقتها 32 ميغا بكسل وتقوم بالتصوير بمعدل 30 إطارا في الثانية.

البطارية

حصل هاتف M62 على نصيب الأسد فيما يخص سعة البطارية، حيث أتى مزودا ببطارية ليثيوم أيون 7000 أمبير، في حين حصل A52 على بطارية معقولة سعتها 4500 أمبير فقط، ويدعم الهاتفان الشحن السريع بقوة 25 واط.

الألوان والسعر

يتوفر A52 بـ 4 ألوان بما في ذلك الأسود والأبيض والأزرق والموف، بينما يتوفر M62 بـ 3 ألوان فقط وهي الأخضر والأزرق والرمادي، ويعتبر كلا الهاتفين ضمن الفئة المتوسطة في الأسعار بفارق طفيف يجعل M62 الذي صدر أخيرا أعلى سعرا بنسبة من المتوقع أن تنكمش مع مرور الوقت.