"سامسونغ" تستعد لإطلاق Galaxy F02s.. وهذه مواصفاته

تستعد شركة ”سامسونغ“ الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف Galaxy F02s الذكي في الهند قريبًا، ومن المتوقع أن يكون الهاتف الجديد متطابقًا مع هاتفي Galaxy A02s و M02s في المميزات.

وتم رصد الهاتف الذكي القادم سابقًا على قائمة Google Play Console بمواصفات مشابهة لمواصفات جهاز Galaxy M02s والذي يعتبر نسخة معدلة من Galaxy A02s في بعض الأسواق خارج الهند.

ومن المقرر بيع هاتف Galaxy F02s بمبلغ 124 دولارًا للإصدار بذاكرة وصول عشوائي 3 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 32 غيغابايت، ومبلغ 138 دولارًا للإصدار بـ 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 غيغابايت من التخزين الداخلي.

ومن المتوقع أن يمتلك Galaxy F02 شاشة 6.5 بوصة بدقة 720 بكسل ومعالج Snapdragon 450 ووحدة معالجة رسوميات Adreno 506 وبطارية 5000 مللي أمبير وشاحن بقوة 15 وات.

كما يمتلك Galaxy F02 كاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميغابكسل وأخرى بدقة 2 ميغابيكسل ماكرو ومستشعر عمق 2 ميغابيكسل وكاميرا 5 ميغابيكسل للصور الأمامية، مع نظام تشغيل أندرويد 10.

وكان قد تم إطلاق Galaxy A02s أيضًا بمواصفات مماثلة، لذلك، من المرجح أن يكون Galaxy F02s نسخة معدلة من Galaxy M02s أو Galaxy A02s، إلا أن الشركة لم تعلن رسميًا عن أي معلومات حول Galaxy F02s حتى الآن.

وأطلقت ”سامسونغ“ هاتف Galaxy M02s في الهند بشاشة 6.5 بوصة عالية الدقة + على شكل قطرة الماء مع معالج Snapdragon 450 ثماني النواة.