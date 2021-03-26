في اليوم الأول.. الطلبات المسبقة لسلسلة OnePlus 9 تتجاوز OnePlus 8 بأكثر من ثلاث مرات

كشف المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ”وان بلس“ الصينية، بيتا لو، أن سلسلة OnePlus 9 قد تجاوزت سلسلة OnePlus 8 في الطلبات المسبقة في اليوم الأول بأكثر من ثلاث مرات.

كانت قد كشفت الشركة النقاب عن سلسلة OnePlus 9 بالكامل في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما أعلنت عن شراكة جديدة مع شركة ”هاسلبلاد“ لتحسين كاميراتها.

ويحتوي هاتف OnePlus 9 وOnePlus 9 pro على كاميرا جديدة فائقة الدقة تبلغ 50 ميغابكسل مع ميزات مثل التحسن الملحوظ في الإضاءة المنخفضة والقضاء على مشكلة تشويه العدسة.

ويمتلك هاتف OnePlus 9 Pro شاشة Fluid Display مقاس 6.7 بوصة ويتم تشغيله بمعالج Snapdragon 888، مع خيارين للذاكرة 8/ 128 غيغابايت وآخر 12/ 256 غيغابايت.

ويباع إصدار هاتف OnePlus 9 Pro بسعة تخزين 8/ 128 غيغابايت مقابل 970 دولارا، وإصدار 12/ 256 غيغابايت مقابل 1070 دولارا.

ويحتوي OnePlus 9 الأساسي على شاشة AMOLED مسطحة مقاس 6.55 بوصة مع معالج Snapdragon 888 مع خيارين للذاكرة؛ 8/ 128 غيغابايت، و12/ 256 غيغابايت.

ويمتلك الهاتف بطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، وشحن لاسلكي بسرعة تصل إلى 15 واط، ويباع نسخة 8/ 128 غيغابايت مقابل 730 دولارا، و12/ 256 غيغابايت مقابل 830 دولارا.