الكشف عن مواصفات هاتف Oppo A74 5G

تستعد شركة ”أوبو“ الصينية، لتوسيع سلسلة هواتفها المميزة A-series قريبا، من خلال إضافة هاتفين جديدين هما أوبو إيه 74 وأوبو إيه 74 فايف جي.

وكشفت تسريبات جديدة من منصة ”جيك بنش“ لتقييم الأداء، عن مواصفات هاتف أوبو إيه 74 فايف جي- Oppo A74 5G، والذي سيأتي مدعوما بمعالج ثماني النواة من كوالكوم سناب دراغون Snapdragon 480، ويدعم شبكات الجيل الخامس.

ووفقا لموقع“ جادجيتس“، حقق الهاتف 523 درجة في اختبارات أحادية النواة، و1758 درجة في اختبارات النواة المتعددة على منصة ”جيك بنش“.



وتشير التسريبات إلى أن هاتف Oppo A74 5G، سيتميز بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 6 غيغا بايت، فضلا عن سعات تخزين متعددة كالمعتاد.

وكشفت عدة شهادات ظهرت في وقت سابق من هذا الشهر، أن رمز الهاتف هو Oppo CPH2197، كما سيكون هناك نسخة تدعم شبكات الجيل الرابع برقم الموديل CPH2219 .

وسيأتي هاتف Oppo A74 5G ببطارية قوية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، ونظام تشغيل اندرويد 11، وواجهة مستخدم ColorOS 11.

وسيتميز الهاتف بأبعاد 162.2 × 75 × 7.9 ملم، ووزن خفيف نسبيًا يبلغ 175 غرامًا، وشاشة من نوع IPS LCD مقاس 6.5 بوصة ذات ثقب في الشاشة التي تدعم 16 مليون لون، وبجودة Full HD ودقة 1080 × 2400 بكسل، وكثافة تبلغ 405 بكسل في البوصة الواحدة.

ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة، بما في ذلك الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميغا بكسل والكاميرا الثانية بدقة 8 ميغا بكسل، والكاميرا للعمق بدقة 2 ميغا بكسل.