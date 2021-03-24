الكشف رسميا عن سلسلة هواتف "Realme 8"

أزاحت شركة الهواتف الصينية ”ريلمي“ الستار عن سلسلة الهواتف الذكية ”Realme 8″، في حدث رسمي افتراضي أقيم شرق الولايات المتحدة .

وكشفت الشركة الصينية عن هاتفي ”Realme 8“ و“Realme 8 Pro“، وقد أثار الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية في الهند وأوروبا الكثير من التقارير حول السلسلة التي طال انتظارها، بما في ذلك الترقية من لوحات ”LCD“ في سلسلة ”Realme 7“ إلى ”AMOLED“ في التشكيلة الجديدة.

وسيتم شحن السلسلة أيضًا مع واجهة ”Realme UI 2.0“ التي تعد أحدث واجهة للعلامة التجارية، كما يتم تشغيلها بواسطة نظام ”Android 11“.

هاتف ”Realme 8 Pro“

سيكون من الصعب على ”Realme 8 Pro“ الهروب من المقارنات مع سابقه، ولكن من الجدير بالذكر القول إن الترقية الواضحة هي الكاميرا الرئيسية بمستشعر 108 ميغابكسل.

ويشغل هاتف ”Realme 8 Pro“ بواسطة معالج ”Snapdragon 720G“، كما يأتي بخيارين للذاكرة، الأول 6/ 128 غيغابايت؛ والثاني 8/ 128 غيغابايت، كما يأتي الجهاز مزودا ببطاقة ”microSD“ للتوسيع.

وهناك سبب هام لشراء هاتف ”Realme 8 Pro“، لاحتوائه على مستشعر ”Samsung HM2“ بدقة 108 ميغابكسل، حيث يتميز هذا المستشعر بحجم 1/1.52، وتقنية دمج 9 بيكسل في بيكسل واحد بحجم أكبر.

كما يدعم تقنية ”Smart-ISO“، و“ISOCELL Plus“ التي ستقدم صورة مميزة بألوان مشرقة مع توازن بين الأجزاء الساطعة والمظلمة في الصور.

ويدعم المستشعر أيضاً ميزة التكبير داخل المستشعر حتى 3 مرات، حيث يستخدم المستشعر لقطات بدقة 12 ميغابيكل لتعيين الجزء المراد تكبيره، حيث تتميز عملية التكبير بسرعة أكبر مع الحجم الأصغر للصورة.

كما يعمل هاتف ”realme 8 Pro“ على التقاط 8 من الإطارات على التوالي، ومن ثم استخدام خوارزمية خاصة في الهاتف لمعالجة الصور لإنتاج صور بوضوح أكبر وتفاصيل أكثر دقة.

وأكدت ريلمي أن هاتف ”realme 8 Pro“ هو أول إصدار في الهواتف الذكية بميزة تسجيل فيديو للنجوم ”Time-lapse“ و ”tilt-shift time-lapse“، حيث تعد ميزة تسجيل فيديو للنجوم بفاصل زمني من المميزات التي قدمت في الكاميرات الاحترافية التي تتم معالجتها لاحقاً ببرمجيات على أجهزة الكمبيوتر.

كما يحتوي الهاتف على الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميغابكسل على عدسة بفتحة f / 2.25 ومجال رؤية 119 درجة، أيضاً تأتي الكاميرا الماكرو بدقة 2 ميغابكسل وكاميرا أبيض وأسود بدقة 2 ميغابكسل في الخلف، ويأتي الجهاز مزودا بكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

الشاشة

يحتوي هاتف ”Realme 8 Pro“ على شاشة ”Super AMOLED“ مقاس 6.4 بوصة ومعدل تحديث يبلغ 60 هيرتز، إنها ليست نفس اللوحة الموجودة في 7 Pro، فهذه اللوحة أكثر إشراقًا مع ذروة سطوع تبلغ 1000 شمعة، كما أن هناك ترقية أخرى هي معدل أخذ العينات التي تعمل باللمس يبلغ 180 هرتز.

البطارية

يأتي الهاتف مزوداً ببطارية تبلغ 4500 مللي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط.

هاتف ”Realme 8“

سيحتوي هاتف ”Realme 8“ على شاشة ”Super AMOLED“ كاملة مقاس 6.4 بوصة، ومعدل تحديث يبلغ 60 هيرتز، مع قارئ لبصمات الأصابع أسفل الشاشة.

في الواقع، يبدو أن هذه هي نفس اللوحة الموجودة في هاتف ”Realme 8 Pro“ مع ذروة سطوع تبلغ 1000 شمعة، كما أن هناك ترقية أخرى هي معدل أخذ العينات التي تعمل باللمس يبلغ 180 هرتز.

وسيعمل هاتف ”Realme 8“ بواسطة معالج ”Helio G95″، الذي تم استخدامه أيضًا في ”Realme 7“.

وبالنسبة للكاميرا، يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميغابكسل، تليها الكاميرا ذات الزاوية العريضة للغاية بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو 2 ميغابيكسل، وكاميرا أبيض وأسود بدقة 2 ميغابكسل في الخلف. جدير بالذكر، لا يزال الهاتف غير قادر على تصوير فيديو بدقة 4K، وهذا امتياز مخصص لعملاء ”Pro“ فقط.

وسيحتوي الجهاز على بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30 واط.

ومن التغييرات المهمة نسبيًا أن الهاتف يأتي بثلاثة خيارات للذاكرة، يبدأ الطراز الأساسي بسعة 4/ 128 غيغابايت، والثاني 6/ 128 غيغابايت، والثالث الأول 8/ 128 غيغابايت، مع دعم بطاقة ”microSD“ إذا كنت بحاجة إلى مزيد من السعة التخزينية.

الأسعار وأماكن التوافر

سيتوفر هاتفا ”Realme 8“ و ”8 Pro“ في الهند غدًا، وسيتم بيعهما من خلال موقعي ”realme.com“ و“Flipkart“، ويبدأ سعر هاتفي ”Realme 8“ و ”8 Pro“ من (206.68 دولار)، و(248.02 دولار) على التوالي.