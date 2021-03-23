"وان بلس" تكشف رسميًا عن هاتفي OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro

أزاحت شركة الهواتف الصينية ”وان بلس“ النقاب، اليوم الثلاثاء، عن أول هاتفين من سلسلة OnePlus 9 التي طال انتظارها، وهما: OnePlus 9 و OnePlus 9 Pro.

وأعلنت الشركة عن كلا الهاتفين في حدث رسمي على موقعها عبر منصة يوتيوب.

ويعد OnePlus 9 Pro الرائد الأبرز، حيث تم تصميمه لمنافسة هاتفي Galaxy S21 Ultra و iPhone 12 Pro Max، في حين أن هاتف OnePlus 9 هو نظيره الأقل مواصفات وأقل تكلفة.

هاتف OnePlus 9 Pro

وأعلنت شركة ”وان بلس“ مؤخرًا عن تعاونها مع Hasselblad لتطوير كاميرا هاتف OnePlus 9 Pro، وتعد الميزة الرئيسة لهذا الجيل هي الكاميرا التي ساعدت تقنية Hasselblad في تطويرها.

وتستخدم الكاميرا الرئيسة مستشعر Sony IMX766 بمقاس 1 / 1.43 بوصة، ودقة 1.12 ميكرومتر، ودقة 48 ميغابكسل، كما يأتي الهاتف مزودًا بأحدث تقنيات الكاميرا، بما في ذلك تقنية ISO، والتطور الجديد المثير للاهتمام يتمثل في دعم Digital Overlap HDR.

ويمكن لهذا المستشعر إنتاج صور بتنسيق RAW بمعدل 12 بت، وسيساعدك وضع Hasselblad Pro المخصص في تطبيق الكاميرا على تحسين أداء وجودة الصور، ويمكن للمستشعر الرئيس أيضًا تسجيل فيديو بدقة K 8 بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى K4 بمعدل 120 إطارًا في الثانية.

وهناك كاميرا 2 ميغابكسل بالأبيض والأسود تهدف إلى مساعدة الكاميرا الرئيسة في التقاط الصور أحادية اللون، وعدسة تلي فوتوغرافي قياسية توفر تكبيرًا بصريًا بمعدل 3.3x (77 مم).

ويأتي هاتف OnePlus 9 Pro بشاشة Fluid Display مقاس 6.7 بوصة، والتي تعد بتوفير طاقة تصل إلى 50٪ في الاستخدام العام، مع معدل التحديث متغير في النطاق من 1 إلى 120 هرتز، ومجموعة ألوان 10 بت، وسطوع يصل إلى 1300 شمعة في المتر المربع، ومحسن لتشغيل المحتوى والأشياء الفنية الأخرى.

كما يمكن أن تتكيف الشاشة مع محتواها أيضًا، وعلى سبيل المثال تعمل بسرعة 24 هرتز للأفلام أو 90 هرتز لألعاب Fortnite.

ويتم تشغيل OnePlus 9 Pro بواسطة معالج Snapdragon 888، كما يأتي بخيارين للذاكرة، الأول 8/ 128 غيغابايت، والثاني 12/ 256 غيغابايت، وحصل الهاتف على شهادة IP68 لمقاومة الماء والغبار.

ويأتي هاتف 9 Pro مزودًا بشحن لاسلكي حتى 50 واط، ومنفذ USB من النوع C ، ومكبرات صوت ستيريو مزدوجة، من حيث الألوان، ويتوافر OnePlus 9 Pro بالألوان: الأسود، والفضي، والأخضر.

أما بالنسبة للسعر، فيتوافر هاتف OnePlus 9 Pro نسخة 8/ 128 غيغابايت مقابل 970 دولارًا، ونسخة 12/ 256 غيغابايت مقابل 1070 دولارًا.

هاتف OnePlus 9

يحتوي الإصدار القياسي لسلسلة OnePlus 9 على عدد من الاختلافات التي تزعم ”وان بلس“ أنها أقل أهمية لتجربة المستخدم، لذلك، يحصل هاتف OnePlus 9 على نسخة خلفية مقلدة من كاميرا Hasselblad مع مستشعر IMX689 الأقدم بدقة 48 ميغابكسل مقاس 1 / 1.43 بوصة، وتقنية ISO، والتطور الجديد المثير للاهتمام يتمثل في دعم Digital Overlap HDR.

ويحتوي OnePlus 9 على شاشة AMOLED مسطحة مقاس 6.55 بوصة بدقة 1080 بكسل +، تمامًا كما رأينا في هاتف 8T.

ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 888 مع نظام التبريد Cool Play الجديد، كما يأتي الهاتف في خيارين للذاكرة؛ 8/ 128 غيغابايت، و12/ 256 غيغابايت.

ويأتي هاتف OnePlus 9 مزودًا ببطارية بسعة 4500 مللي أمبير في الساعة، وقدرة شحن لاسلكي بسرعة تصل إلى 15 واط، كما يحتوى الهاتف على مكبرات صوت استيريو مزدوجة مع Dolby Atmos.

ويحتوي OnePlus 9 على إطار بوليمر مقوى بالألياف الزجاجية تمنحه مظهرًا لامعًا، ويتوافر الهاتف في 3 ألوان: البنفسجي، والأزرق، والأسود.

أما بالنسبة للسعر فيتوافر هاتف OnePlus 9 نسخة 8/ 128 غيغابايت مقابل 730 دولارًا، و12/ 256 غيغابايت مقابل 830 دولارًا.