علوم وتقنية

الكشف عن موعد إطلاق سلسلة "iPhone 1...
تاريخ النشر: 23 مارس 2021 17:11 GMT
تاريخ التحديث: 23 مارس 2021 17:45 GMT

الكشف عن موعد إطلاق سلسلة "iPhone 13" من "أبل"

كشفت تقارير تقنية جديدة، أن شركة "أبل" الأمريكية من المحتمل أن تعود إلى الإطار الزمني المعتاد لإطلاق هواتف "آيفون" في شهر أيلول/سبتمبر المُقبل، إذ من المُقرّر

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المصدر: إيناس السيد – إرم نيوز

كشفت تقارير تقنية جديدة، أن شركة ”أبل“ الأمريكية من المحتمل أن تعود إلى الإطار الزمني المعتاد لإطلاق هواتف ”آيفون“ في شهر أيلول/سبتمبر المُقبل، إذ من المُقرّر إطلاق بعض طرازات ”iPhone 13“.

وقال دانيال إيفز، المحلل في شركة ”ويدبوش سيكيوريتيز“، إنه بناءً على  فحوصات سلسلة التوريد الخاصة لأجهزة ”iPhone 13″، فإنه من المتوقع الإطلاق في أواخر شهر أيلول/سبتمبر المُقبل أو أوائل شهر تشرين الأول/أكتوبر المُقبل، وذلك بناءً على التعديلات المستمرة.

وأضاف، أن سلسلة ”iPhone 13“ سيكون لديها خيار تخزين 1 تيرابايت جديد وماسح ضوئي ”LiDAR“ في طرازاته الأربعة، على الرغم من أن بعض التسريبات تُشير إلى أنه سيكون مقصورًا على طرازي ”Pro“.

وعادةً ما تعلن ”أبل“ عن أجهزة ”آيفون“ الجديدة في أيلول/سبتمبر من كل عام، إلا أنه تم الكشف عن سلسلة ”iPhone 12“ بالكامل في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، بسبب تأخيرات الإنتاج المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

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