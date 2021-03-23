بمميزات فريدة.. "شاومي" تكشف رسميا عن هواتف الألعاب Black Shark 4

كشفت شركة الهواتف الصينية العملاقة ”شاومي“ النقاب، اليوم الثلاثاء، عن أحدث سلسلة من هواتف الألعاب الذكية Black Shark 4 و Black Shark 4 Pro.

وتشترك الهواتف في الكثير من المزايا، مع وجود بعض الاختلافات في المعالج وأداء الكاميرا، لكن بشكل عام يبدو كلاهما كأجهزة ألعاب رائعة ومميزة بشكل كبير.

الشاشة

تم تصميم هاتفي Black Shark 4 و Black Shark 4 Pro بشاشة E4 AMOLED مقاس 6.67 بوصة بمعدل تحديث يبلغ 144 هيرتز، ومعدل أخذ عينات تعمل باللمس بقدرة 720 هيرتز.

ويبدو أن الهواتف الجديدة غير عادية، فقد أطلقت العلامة التجارية Black Shark قفازات أصابع خاصة بالرياضات الإلكترونية للاعبين الأكثر تخصصا.

المعالج

يعمل هاتف Black Shark 4 بواسطة معالج Snapdragon 870، بينما اختار شقيقه Pro معالجا أقوى وهو Snapdragon 888.

وللتعامل مع الحرارة الزائدة، حصل Black Shark 4 Pro على نظام تبريد سائل من طبقتين، وتقع الطبقة الأولى أسفل الشاشة مباشرة، وتغلف مع الطبقة الثانية الشرائح والأجزاء الداخلية القيمة الأخرى.

البطارية

يأتي كلا الهاتفين مزودين ببطارية كبيرة بسعة 4500 مللي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 120 واط.

وكشف العرض التوضيحي خلال الحدث، أن ”شاومي“ تمكنت من شحنها من 0 إلى 100 % خلال 14 دقيقة و 50 ثانية فقط.

جدير بالذكر، أن هناك فرقا كبيرا آخر بين الطرازين، إذ يأتي هاتف Black Shark 4 Pro مع ميزة Xiaomi RAMDISK التي تستخدم ذاكرة الوصول العشوائي كتخزين للقرص، مما يعزز أداء تطبيق معين.

الكاميرا

يحتوي Black Shark 4 Pro على كاميرا رئيسية بدقة 64 ميغابكسل وكاميرا عريضة للغاية بدقة 8 ميغابكسل، مع مستشعر إضافي 5 ميغابكسل.

بينما يأتي هاتف Black Shark 4 بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل مع عدسة عريضة للغاية بدقة 8 ميغابكسل، مع مستشعر إضافي بدقة 5 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل.

مميزات جديدة

وتأتي تلك الأجهزة الخاصة بالألعاب مزودة بمفاتيح الكتف الحساسة للضغط التي تتعرف على النقر الخفيف والضغط الشديد، مما يتيح لك القيام بأشياء مختلفة مع كل منها.

ويوجد على الجانب الأيمن مفتاحان من مفاتيح تبديل الوضع، فيما يكون ماسح بصمات الأصابع في منتصفها، ولا يوجد مكان للتحكم بالصوت، لذا فإن الشركة وضعت أزرار التحكم بالصوت على الجانب الأيسر.

السعر والألوان

يتوفر هاتف Black Shark 4 بثلاثة ألوان (الأسود السحري، والأسود العادي، والفضي)، وأربعة خيارات للذاكرة، حيث تتوفر نسخة 6/128 غيغابايت مقابل 383 دولارا، ونسخة 8/128 غيغابايت مقابل 415 دولارا، ونسخة 12/128 غيغابايت مقابل 460 دولارا، ونسخة 12/256 غيغابايت مقابل 505 دولارات.

بينما يتوفر هاتف Black Shark 4 Pro بثلاثة خيارات للذاكرة: نسخة 8/256 غيغابايت مقابل 615 دولارا، ونسخة 12/256 غيغابايت مقابل 690 دولارا، ونسخة 16/512 غيغابايت مقابل 815 دولارا.

ويتوفر كلا الهاتفين في متجر Black Shark الرسمي عبر الإنترنت.