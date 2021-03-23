ببطارية هائلة.. "ريلمي" تكشف رسميا عن هاتف "Realme C25"

أزاحت شركة الهواتف الصينية ”ريلمي“، اليوم الثلاثاء، الستار عن هاتف Realme C25 الميسور التكلفة، خلال حدث إطلاقه في إندونيسيا، بمعالج Helio G70 وثلاث كاميرات وبطارية هائلة مع دعم الشحن السريع.

ويحتوي هاتف Realme C25 على شاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD + مع نتوء للكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابكسل وفتحة عدسة f / 2.0، كما يأتي الجهاز مزودا بماسح بصمات الأصابع في الخلف، بجوار الكاميرا الرئيسة مباشرة.

ويتميز هاتف Realme C25 بتصميم مربع لإعدادات الكاميرا الخلفية، إذ تأتي الكاميرا الرئيسة بدقة 48 ميغابيكسل بدعم من تقنية الذكاء الاصطناعي، ومستشعر 2 ميغابيكسل، ومستشعر ماكرو 2 ميغابيكسل.

كما يأتي الهاتف مزودا ببطارية هائلة سعة 6000 مللي في الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط، ويأتي الجهاز محملا مسبقا بنظام التشغيل Android 11 المستند إلى Realme UI 2.0، بذاكرة وصول عشوائي 64 غيغابايت وسعة تخزين 128 غيغابايت، لتخزين إضافي، يحتوي على فتحة مخصصة لبطاقة microSD .

ويتوافر الهاتف باللونين الأزرق والرمادى، وبالنسبه للسعر، سيتوافر هاتف Realme C25 بسعر (159.70 دولار) وسيتم طرح الهاتف للبيع رسميا في الـ27 من مارس على موقع Realme Indonesia، وموقع Lazada.