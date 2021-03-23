"شاومي" تكشف عن تابلت Mi Pad 5 في هذا التاريخ

تستعد شركة ”شاومي“ الصينية للعودة إلى صناعة التابلت مرة أخرى، إذ سبق وكشفت التسريبات عن بعض مواصفات تابلت ”شاومي مي باد 5“ Xiaomi Mi Pad 5، الذي كشفت الشركة عن موعد الإعلان عنه.

وقالت الشركة، إنها ستعقد مؤتمرها المقبل في الـ29 من آذار/مارس المقبل للإعلان عن بعض المنتجات، التي من المتوقع أن يكون تابلت شاومي مي 11 برو، وشاومي مي نوت بوك برو وشاومي مي باد 5 بينها.

وبحسب موقع ”جيزمو تشاينا“، كشف المسرب الصيني الشهير المعروف باسم ”ديجيتال تشات ستاشن“ أن تابلت مي باد 5 سيأتي مزدوا بشاشة أكبر من سلفه مي باد 4، إذ سيكون بشاشة مقاس 11 بوصة، كما سيتميز بمعدل تحديث 144 هيرتز ودقة k2.

ومن المتوقع أن يأتي مدعوما بمعالج سناب دراغون 870، وشاشة من نوع BOE ونظام أندرويد 11 مع أحدث واجهة من MIUI، التي قد تحمل اسم MIUI Pad، ومستشعر بصمة في الجانب.

وسيحتوي الجزء الخلفي من الهاتف على وحدة كاميرا خلفية ثنائية العدسة، بكاميرا أساسية بدقة 20 ميغابكسل، والثانية بدقة 13 ميغابكسل، كما سيكون سُمك الجهاز 8.13 ملم، ويزن 510 غرامات، هذا ويبدو أن الدراسة الإلكترونية هي ما حفز عودة شاومي إلى صناعة التابلت بعد 3 سنوات من الغياب بعد تابلت شاومي باد 4.