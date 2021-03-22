الكشف عن مواصفات وسعر هاتف MI 11 Lite من "شاومي"

طرحت شركة الهواتف الصينية ”شاومي“ هاتف MI 11 Lite للبيع رسميا، وكشفت تغريدة حديثة نشرها المسرب التقني الشهير Roland Quandt أن الهاتف معروض بالفعل للشراء في أحد متاجر التجزئة الإيطالية.

ووفق موقع ”غيزموتشاينا“، فقد ظهرت قائمة بائعي التجزئة عبر الإنترنت ومقطع فيديو خاص بهاتف Mi 11 Lite للكشف عن أسعاره وشكل الهاتف على أرض الواقع.

Italian store already selling Xiaomi Mi 11 Lite. pic.twitter.com/wyl0LJLpEm — Roland Quandt (@rquandt) March 22, 2021

ويأتي هاتف MI 11 Lite مزودا بـ6 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين 128 غيغابايت، ويتوفر الهاتف بألوان: الأسود والأزرق والوردي، وبسعر 320 يورو (380 دولارا).

كما يمكن رؤية الهاتف في لقطات الفيديو، وتحتوي شاشته على نتوء للكاميرا الأمامية، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع، كما يأتي من الخلف بتصميم مربع ثلاثي الكاميرا.

ويحتوي هاتف Xiaomi Mi 11 Lite على شاشة AMOLED مقاس 6.55 بوصة توفر دقة Full HD + تبلغ 1080 × 2400 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 90 هرتز.

ويأتي الهاتف بقياسات 160.53 في 75.72 في 6.81 مم، لذا يتميز بتصميم نحيف.

كما يعمل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 732G، ومزود ببطارية تبلغ 4250 مللي أمبير في الساعة، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط.

ويتميز الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرا الخلفية بمستشعر رئيس بدقة 64 ميغابيكسل، ومستشعر 8 ميغابيكسل بزوايا عرض واسعة، وآخر ماكرو بدقة 5 ميغابيكسل.

وتقدم ”شاومي“ هاتف Mi 11 Lite بنظام تشغيل Android 11 وواجهة MIUI 11، كما يدعم ميزات أخرى مثل فتحة بطاقة microSD و NFC و Bluetooth 5.2 ودعم بطاقتي SIM، بينما يفتقر هاتف ”شاومي“ إلى فتحة بطاقة microSD.