ببطارية عملاقة.. "فيفو" تكشف رسميا عن هاتف الألعاب المنتظر "iQOO U3X‎"

أزاحت شركة الهواتف الصينية ”فيفو“ الستار عن عضو جديد من هواتف الألعاب الخاصة بها، وكشفت رسميا عن هاتف ”iQOO U3X“ الذي سيتوافر في الصين فقط.

ويعمل بواسطة معالج ”Snapdragon 480“ ويأتي مزودا بكاميرتين في الخلف وبطارية عملاقة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 18 واط.

كما يأتي هاتف ”iQOO U3X“ بشاشة ”LCD“ مقاس 6.58 بوصة بدقة ”Full HD +“ ومعدل تحديث 90 هرتز، بينما يضم الجانب الخلفي وحدة كاميرا بتصميم مربع مع كاميرا مزدوجة وفلاش ”LED“.

وتأتي الكاميرا الرئيسة بدقة 13 ميغابكسل ومستشعر عمق 2 ميغابكسل، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابكسل مع تركيز ثابت وفتحة عدسة f / 2.0.

بينما تحتوي الحافة اليمنى للهاتف على أزرار التحكم في مستوى الصوت. وسيعمل الهاتف بواسطة معالج ”Snapdragon 480“ مع رامات ”LPDDR4x“ وذاكرة تخزين ”UFS 2.1“.

ونظرا لأن الهاتف جزء من سلسلة هواتف الألعاب، فقد تخلت فيفو عن نظام ”Funtouch OS 10.5“ وزودته بأحدث نظام تشغيل أصلي ”Multi-Turbo 5.0″، الذي من شأنه أن يساعد على تحسين تجربة اللعب لدى المستخدم.

كما يعمل نظام ”Multi-Turbo 5.0″، على تحسين ذاكرة الوصول العشوائي عبر دمجها مع مساحة التخزين الداخلية، بحيث يمكن استخدام ذاكرة بسعة 8 غيغابايت كذاكرة بسعة 11 غيغابايت.

وعند الحديث عن الذاكرة، يأتى هاتف ”vivo iQOO U3X 5G“ في ثلاثة خيارات مختلفة تشمل 4/128 غيغابايت، 6/64 غيغابايت، 8/128 غيغابايت.

كما يمكن شراء الهاتف عبر موقع JD.com ومن خلال موقع الشركة علي الإنترنت، ويتوافر الهاتف باللونين الأزرق والرمادي، بأسعار تبدأ من 1199 يوان صينيا (185 دولارا / 155 يورو).