هل يتفوق هاتف "OPPO Find X3 Pro" على "iPhone 12 Pro Max"؟

يعتبر هاتف ”OPPO Find X3 Pro“ من أكثر هواتف ”أندرويد“ تطورا في عام 2021 من حيث المواصفات، إلى جانب ”Galaxy S21 Ultra“.

ويقدم ”OPPO Find X3 Pro“ الكثير من المواصفات المذهلة والابتكارات والترقيات الجديدة، تجعله يتفوق في الواقع على أي جهاز ”أندرويد“ تم إصداره حتى الآن، لكن هل يمكنه منافسة جهاز ”آيفون“ الأكثر تقدما؟ وهل هو اختيار أفضل من أفضل جهاز من شركة ”أبل“ الأمريكية؟.

ويضع التقرير مقارنة بين مواصفات ”OPPO Find X3 Pro“ و“iPhone 12 Pro Max“، وهو أغلى هاتف من شركة ”أبل“ تم طرحه حتى الآن ويوفر أفضل تجربة للمستخدم.

التصميم

يأتي هاتف ”iPhone 12 Pro Max“ بنفس شكل هاتف ”iPhone X“، الذي تم إصداره في عام 2017، بينما يأتي ”OPPO Find X3 Pro“ بتصميم جديد تماما، على الرغم من أن وحدة الكاميرا الخلفية تذكرنا بأحدث هواتف ”أبل“، كما أنه هاتف أنيق للغاية بشكل أنحف وأخف للغاية، وذو حواف منحنية، ووحدة كاميرا بارزة بتصميم مبتكر للغاية.

وبينما يتمتع ”OPPO Find X3 Pro“ بمظهر أكثر إثارة وإبداعا، فإن ”iPhone 12 Pro Max“ يوفر في الواقع جودة بناء أفضل، حيثُ يأتي الهاتف بإطار من الفولاذ المقاوم للصدأ، ومقاومة للماء حتى عمق 6 أمتار.

الأداء

وعلى الرغم من أن ”iPhone 12 Pro Max“ يحتوي على واحدة من أفضل الشاشات في سوق الهواتف الذكية بالكامل، فإن ”OPPO Find X3 Pro“ يعد بتجربة أفضل، حيث يمكنه عرض مليار لون بفضل عمق الألوان 10 بت لشاشته ”AMOLED“، بالإضافة إلى شهادة ”HDR10 +“ ومعيار ”BT.2020“.

ويأتي الهاتف الصيني بمعدل تحديث مرتفع قابل للتكيف يصل إلى 120 هيرتز، وبدقة ”Quad HD +“، وقارئ بصمات الأصابع، بينما يتمتع ”iPhone“ بجودة صورة مذهلة، لكنه يفتقر إلى معدل تحديث عال ودقة ”QHD +“.

المعالج

وجهز كل من ”OPPO Find X3 Pro“ و“iPhone 12 Pro Max“ بمعالجات من الدرجة الأولى ويوفر كلا الهاتفين مستويات مماثلة من الأداء، حيثُ يمكن القيام بكل نوع من الأنشطة دون مشاكل وبسرعات فائقة.

ويعمل هاتف ”iPhone 12 Pro Max“ بنظام التشغيل (iOS 14)، بينما يعمل هاتف ”OPPO Find X3 Pro“ بنظام التشغيل (Android 11)، كما تتميز الهواتف بسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 غيغابايت.

الكاميرا

ويأتي هاتفا ”iPhone 12 Pro Max“ و“OPPO Find X3 Pro“ مزودين بكاميرا متطورة يمكنهما توفير جودة صورة رائعة وتسجيل مقاطع فيديو رائعة في كل المواقف.

ويعد الجهاز الأكثر إثارة للاهتمام من حيث الكاميرات هو ”OPPO Find X3 Pro“، الذي يتميز بكاميرا رباعية في الجانب الخلفي، ويشتمل على مستشعرين رئيسين بدقة 50 ميغابكسل، ومستشعر تليفوتوغرافي بدقة 13 ميغابكسل مع تقريب بصري 2x، وكاميرا ماكرو بتكبير 60x يعمل بشكل مشابه للميكروسكوب.

البطارية

وإذا قارنت سعة بطارية جهاز ”iPhone 12 Pro Max“ مع غيرها من البطاريات الرائدة في نظام ”أندرويد“، فستكتشف أنها أقل من المتوسط، لكن على الرغم من ذلك، فهو قادر على تحقيق نتائج مماثلة للبطارية التي تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة من ”OPPO Find X3 Pro“ بفضل تحسين نظام التشغيل ”iOS“.

بينما يوفر ”OPPO Find X3 Pro“ سرعات شحن أسرع بفضل الشحن السلكي السريع بقدرة 65 واط والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 30 واط.

السعر

ويتوفر هاتف ”iPhone 12 Pro Max“ مقابل 1199 يورو ما يُعادل 1433 دولارًا في السوق العالمية، بينما يأتي هاتف ”OPPO Find X3 Pro“ مقابل 1149 يورو ما يُعادل 1373 دولارًا.

ويعتبر هاتف ”OPPO Find X3 Pro“ هو الفائز في هذه المقارنة بفضل الميزات الأكثر ابتكارًا.