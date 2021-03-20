"شاومي" تستعد لإطلاق هاتف "MI 11 PRO" بأكبر مستشعر كاميرا لهذا العام

تستعد شركة الهواتف الصينية العملاقة ”شاومي“ لطرح هاتف MI 11 PRO الذكي في 30 مارس الجاري.

ووفقا لتقرير المسرب التقني الشهي ”Ice Universe“، فإن مستشعر سامسونغ ISOCELL GN2 سيكون أكبر مستشعر للصور على الهاتف المحمول هذا العام.

وحسب التقرير فإن مستشعر ISOCELL GN2 سيوفر ”تجربة غير مسبوقة“ وسيظهر لأول مرة في وقت لاحق من هذا الشهر في هاتف شاومي الذكي الجديد MI 11 PRO.

ويبدو هذا التقرير مثيرا للاهتمام بشكل خاص نظرا لأن مستشعر ISOCELL GN2 من سامسونغ بدقة 50 ميغابكسل له تنسيق بصري 1 / 1.12 بوصة، كما يحتوي هذا المستشعر الضخم على 50 مليون بكسل بحجم 1.4 ميكرومتر ويقدم أداء متميزا في ظروف الإضاءة المنخفضة.

ووفقا للتقرير، سيكون مستشعر الصور ISOCELL GN2 أكبر مستشعر للهاتف المحمول في وقت عرض Xiaomi Mi 11 Pro في نهاية الشهر.

كما يضم هاتف MI 11 PRO كاميرا periscope telephoto بدقة 8 ميغا بيكسل في الزاوية اليسرى من الجزء السفلي لإعدادات الكاميرا، أيضاً تظهر الكاميرا ميزة تكبير حتى 50 مرة في الجانب الأيمن، كما تم تحريك فلاش LED إلى خارج وحدة الكاميرا، ومن المتوقع أن تسجل الكاميرا أعلى تصنيف في DxOMark.

ووفقا للتسريبات السابقة سيعمل هاتف Mi 11 Pro بوساطة أقوى معالج Snapdragon 888 من كوالكوم، وبالنسبة لسعة التخزين الداخلية سيأتي الهاتف بخيارين 128 و256 غيغا بايت، وذاكرة وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت.