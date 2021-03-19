"شاومي" تستعد لإطلاق الهاتفين الرائدين Mi 11 Ultra و Mi 11 Pro

كشفت تقارير تقنية عن عزم شركة ”شاومي“ Xiaomi الصينية إطلاق هاتفين رائدين على الأقل قريباً، وهما Mi 11 Ultra وMi 11 Pro المنتظران.

وسيتمكن الهاتفان اللذان يحملان الأرقام التسلسلية M2102K1C و M2102K1AC من العمل مع نفس الشاحن MDY-12-ES الذي تم اعتماده في وقت سابق من هذا العام.

وبفضل قوة الشحن السلكية 67 واط، سيكون هاتف Xiaomi Mi 11 Pro و Ultra من بين أسرع الهواتف الذكية في السوق.

ويجب أن تسمح قوة 67 واط للهواتف الذكية بإعادة الشحن بنسبة 100% في أقل من 30 دقيقة.

هناك أيضًا تشكيلة Black Shark 3 التي تتكون من 3 هواتف، جميعها قادرة على الشحن بقدرة 65 وات، ما يعني أن Mi 11 Pro وMi 11 Ultra سيكونان بطلي الشحن السريع الجديد، بمجرد إطلاقهما.

وأكد مُسرب البيانات الشهير Ice Universe مرة أخرى أن Xiaomi Mi 11 Pro و Ultra سيستخدمان مستشعر ISOCELL GN2 50 MP الجديد من سامسونغ.

وقال مسرب البيانات عبر ”تويتر“: ”سيكون Samsung ISOCELL GN2 أكبر مستشعر للهاتف المحمول في عام 2021، ما سيجلب تجربة غير مسبوقة، بانتظار هاتف Xiaomi في نهاية الشهر“.

وهذا يعد بثورة حقيقية في مجال التصوير الفوتوغرافي، خاصة بفضل حجمه الكبير، وسيكون بحجم ضخم يبلغ 1 / 1.12 بوصة من 1.4 ميكرون.

نتيجة لذلك، يجب أن تكون قادرة على التقاط الكثير من الضوء من منافسيها، وتحسين الصور ذات الإضاءة المنخفضة بشكل كبير.