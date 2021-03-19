ريلمي تؤكد رسميا إصدار هاتفها X7 Pro Extreme Edition .. وهذه مواصفاته

أعلنت ريلمي الصينية، أنها بصدد إصدار الهاتف الذكي X7 Pro Extreme Edition، وفي الوقت نفسه، ظهرت بعض المعلومات حول هذا الجهاز على شبكة الإنترنت.

وفقًا لمدير المنتجات، وانغ وي، بعملاق التقنية الصيني، ستطلق الشركة قريبًا نسخة Extreme Edition، من هاتف Realme X7 Pro الذي تم إصداره في سبتمبر الماضي، والذي سيأتي بشاشة أموليد منحنية عند الحواف من صنع سامسونغ.

وبحسب تسريبات، سيصبح المنتج الجديد أحد أكثر الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة، كما أنه نتاج تعاون مع المصمم الياباني ناوتو فوكاساوا، الذي شارك سابقًا في تصميم الإصدارات الرئيسية من Realme X وX2 Pro.

وتدعي مواقع تسريبات معروفة، أن إصدار Extreme Edition من هاتف X7 Pro ، يمتلك نفس مواصفات هاتف Realme X7 Pro، من معالج وكاميرتين: رئيسية وسيلفي، وحجم البطارية وسرعة الشحن، لكنه سيكون أرق بمقدار 0.7 مم من الطراز العادي.

وبالتالي، يمكن أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج MediaTek Dimensity 1000+ مع مودم G5 مدمج، وسيتم توفير الطاقة من خلال بطارية قابلة لإعادة الشحن بسعة 4500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 65 وات.

وسيكون المكون الرئيس للكاميرا الخلفية هو مستشعر بدقة 64 ميغابكسل، وستكون الكاميرا الأمامية قادرة على تكوين صور بدقة 32 ميغابكسل.

بالإضافة إلى ذلك، فإن السعر المتوقع لـ Realme X7 Pro Extreme Edition سيكون حوالي 300 دولار.